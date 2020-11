Rose will Gladbacher Déjà-vu gegen Schalke vermeiden

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Gladbachs Marco Rose peilt gegen den FC Schalke drei Punkte an

Borussia Mönchengladbach ist die letzte Mannschaft, die in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 verloren hat - und will auf keinen Fall die nächste sein.

"Man kann schon davon ausgehen, dass sie irgendwann mal wieder gewinnen. Und das müssen wir am Samstag vermeiden", sagte Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Heimspiel gegen die kriselnden Knappen.

"Wir haben in der Liga zuletzt ein paar Punkte verschenkt - wir spielen auf Sieg", betonte Rose.

Es sei wahrzunehmen, dass es bei den seit dem 2:0 gegen Gladbach am 17. Januar in 24 Liga-Spielen sieglosen Königsblauen "ein paar Themen" gebe, sagte Rose: "Sie haben personell ein paar Dinge verändert, die in der Mannschaft etwas auslösen. Aber wir selbst, unsere Gier darauf, Punkte zu holen, steht im Vordergrund."

Rose: Ich würde @s04 wünschen, dass der Verein wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. Schalke ist ein Verein, der in die @Bundesliga_DE gehört. Wir konzentrieren uns vor dem morgigen Duell aber auf uns und wissen, dass eine große Herausforderung auf uns zukommt. #BMGS04 — Borussia (@borussia) 27. November 2020

Personell sieht es beim Champions-League-Teilnehmer nach dem 4:0-Erfolg gegen Schachtar Donezk am Mittwoch gut aus.

Mittelfeldspieler Hannes Wolf war für dieses Spiel kurzfristig wegen eines Infekts ausgefallen, "aber er hat wieder voll trainiert und ist zurück", berichtete Rose.