Mini-Ablöse für Eintracht-Star Silva enthüllt

Jan Huebner via www.imago-images.de

André Silva hat bei Eintracht Frankfurt einen Dreijahresvertrag unterzeichnet

André Silva ist in dieser Saison der beste Angreifer von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dass die SGE den Leihspieler von AC Mailand im September fest unter Vertrag nahm, hat sich also ausgezahlt. Umso mehr, da die Ablösesumme offenbar sehr gering ausfiel.

Wie "Bild" berichtet, musste der hessische Bundesligist letzten Endes nur 500.000 Euro für den Stürmer locker machen. Frankfurt überwies zwar zunächst drei Millionen Euro an die Mailänder, die Kassen füllten sich aber rasch wieder, da der italienische Klub fünf Millionen Euro für Ante Rebic zahlte. Der Kroate war im Sommer 2019 im Tausch zunächst an den AC Mailand verliehen worden.

Da die SGE von der Rebic-Ablöse noch 2,5 Millionen Euro an den AC Florenz aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung abdrücken musste, waren es am Ende so gesehen nur 500.000 Euro, die für Silva bezahlt werden mussten.

Eintracht Frankfurt hatte den Portugiesen nach einer guten Rückrunde in der Saison 2019/20 (neun Tore) mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. In dieser Spielzeit liegt er bei fünf Treffern in der Bundesliga, in allen Begegnungen im deutschen Oberhaus stand er bislang in der Startformation. In der ersten Runde des DFB-Pokals (2:1 gegen 1860 München) war er ebenfalls erfolgreich.

Dem Boulevardblatt zufolge ist ein langfristiger Verbleib von André Silva bei Eintracht Frankfurt aber alles andere als gesichert. Einige Top-Klubs aus Spanien, England und Italien sollen ihr Interesse am Angreifer bereits signalisiert sein. Im besten Fall winke eine Ablösesumme in Höhe von satten 30 Millionen Euro.

Eine zukünftige Ablösesumme bleibt jedoch nicht in vollem Umfang bei der SGE, heißt es im Bericht weiter. Bis zu 25 Prozent müsse Eintracht Frankfurt im Verkaufsfall an die Berater von André Silva weiterreichen.