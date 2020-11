Rückkehr zum 1. FC Köln? Das sagt Peter Stöger

GEPA pictures/ Christian Walgram via www.imago-ima

Peter Stöger wird mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht

In den letzten Tagen verdichteten sich die Spekulationen, dass sich der 1. FC Köln mit einer Rückkehr des einstigen Erfolgstrainers Peter Stöger beschäftigt. Der Fußball-Bundesligist wartet seit 18 Spielen auf einen Sieg.

Nun hat sich der 54-Jährige erstmals selbst zu den Gerüchten um seine Person geäußert. "Das hab ich auch gelesen und auch ein paar Anrufe von Leuten in Köln bekommen, die das auch gelesen haben. Ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren einige Anfragen, bin aber immer noch da. Es ist alles ruhig", meinte Stöger auf einer Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Austria Wien.

Beim Tabellenachten der österreichischen Bundesliga ist der gebürtige Wiener derzeit in Personalunion als Sportlicher Leiter und Cheftrainer beschäftigt, hat beim Hauptstadtklub noch einen laufenden Vertrag bis 2022. Am Sonntag steht in Österreich das Wiener Derby zwischen Rapid und Stögers Austria an (ab 17:00 Uhr.

Die Meldungen um eine mögliche Rückholaktion Stögers in die Domstadt kamen zuletzt auf, nachdem der 1. FC Köln zuletzt auch gegen Werder Bremen (1:1) und den 1. FC Union Berlin (1:2) nicht gewinnen konnte.

Unter dem aktuellen Cheftrainer Markus Gisdol sind die Kölner in 2020/2021 noch immer sieglos und rangieren nach acht Begegnungen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Stöger feierte vor einigen Jahren beim Geißbock-Klub schon einmal große Erfolge. In seiner ersten Saison am Rhein 2013/2014 schaffte er die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus. Drei Jahre später zogen die Kölner unter der Regie Stögers erstmals seit 25 Jahren wieder in den Europapokal ein.

Nach seiner Trennung vom Effzeh im Dezember 2017 stand er noch in halbes Jahr beim Ligakonkurrenten Borussia Dortmund unter Vertrag, ehe Stöger seit 2019 wieder für Austria Wien arbeitet.