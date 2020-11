Luzern feiert dank Schaub-Gala ersten Sieg

MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Louis Schaub avancierte zum Matchwinner für seine Mannschaft

Dank einem überragenden Louis Schaub, drei schön herausgespielten Toren und einem schwachen Gegner ist der FC Luzern zum ersten Sieg in der laufenden Saison der Schweizer Super League gekommen. Mit dem 3:1 auswärts gegen Servette Genf verließen die Innerschweizer am Samstag den letzten Platz und sind nun Neunter. Schaub erzielte in der 23. Minute das 1:0, das 2:0 (67.) bereitete er mit einer Flanke per Außenrist vor, auch zum dritten Treffer (79.) assistierte er sehenswert.

>> Spielbericht: Servette Genève gegen FC Luzern

Für seinen Auftritt bekam der ÖFB-Teamspieler viel Lob. "Der österreichische Internationale überragte im Stade de Geneve alle", schrieb die Nachrichtenagentur sda. Die Genfer Defensive machte es den Gästen aber auch einfach. Louis Schaub kam bisher in acht Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer und steuerte vier Assists bei.

Nach fünf Spielen ohne Sieg ist Servette nun sogar ans Tabellenende abgerutscht.

apa