Eriksen: Englisches Mittelfeld-Team statt Bundesliga?

fotoTRICARICO / IPA via www.imago-images.de

Christian Eriksen soll beim BVB und der Hertha Interesse geweckt haben

Christian Eriksen wird Inter Mailand wohl im kommenden Winter-Transferfenster verlassen. Kein Wunder, dass die Interessenten bereits Schlange stehen. Aus der Fußball-Bundesliga hat mit dem FC Bayern, dem BVB und Hertha BSC angeblich bereits ein Trio Interesse angemeldet, aber auch ein Klub aus London pokert mit.

Nach Informationen von "Eurosport" könnte Eriksen in die Premier League zurückkehren. Dort spielte der Däne bereits zwischen Sommer 2013 und Anfang 2020 bei Tottenham Hotspur, bis er sich schließlich Inter anschloss.

Doch dieses Mal soll es nicht zu den Spurs gehen, sondern zur städtischen Londoner Konkurrenz von West Ham United. Die Hammers haben den Mittelfeldspieler laut dem Bericht als "interessante Option" ausgemacht.

Allerdings gilt der derzeitige Tabellenachte der englischen Eliteliga nicht unbedingt als Top-Team. Fraglich, ob sich Eriksen für diesen Weg entscheidet, falls er die Nerazzurri verlässt.

Wahrscheinlicher ist da in sportlicher Hinsicht schon eher ein Wechsel zu Borussia Dortmund oder zum FC Bayern. Zuletzt hieß es, dass die Münchner an einem Tausch interessiert sind.

Eriksen im Tausch zum FC Bayern?

Nach Informationen aus Italien will der FC Bayern den 28-Jährigen nämlich im Winter verpflichten. Laut "Corriere dello Sport" haben die FCB-Verantwortlichen dazu einen Transfer von Corentin Tolisso zu Eriksens derzeitigem Klub ins Gespräch gebracht.

Schließlich gilt Inter-Coach Antonio Conte als großer Fan des derzeitigen Bayern-Profis. Angeblich war Conte schon während seiner Zeit als Teammanager des FC Chelsea hinter Tolisso her. Gibt es nun ein Wiedersehen?

Die Wahrscheinlichkeit ist auch hier (aus anderen Gründen) eher gering. Schließlich ist Eriksen - anders als Tolisso - eher im offensiven Mittelfeldbereich beheimatet. Mit dem Transfer würde der deutsche Rekordmeister die Personalprobleme auf der Sechs/Acht eher noch vergrößern. Zudem wird der Däne im Februar schon 29 Jahre alt und passt damit kaum in die Philosophie, das Team nach und nach zu verjüngen.

So oder so: Eriksens Zeit bei Inter Mailand scheint jedenfalls nach nicht einmal einem Jahr abgelaufen zu sein. Der Däne war im Januar für knapp 27 Millionen (20 Mio. Ablöse + 7 Mio. Provisionen) aus Tottenham nach Italien gewechselt, spielt in den Planungen von Trainer Conte aber keine Rolle mehr.

Inter-Manager Giuseppe Marotta öffnete zuletzt die Tür für einen vorzeitigen Abschied des offensiven Mittelfeldspielers. "Wir haben im Januar die Chance ergriffen und Eriksen gekauft. Es gibt Probleme, aber der Trainer hat das Recht, die Spieler aufzustellen, von denen er glaubt, dass sie für das Spiel am besten sind. Sollte er [Eriksen] bis Januar nicht spielen, könnte er der erste sein, der nach einem Transfer fragt", sagte Marotta gegenüber "Sky Italia".

Es gebe einfach Spieler, die "nicht funktionieren", ergänzte der 63-Jährige, der mit seinen Aussagen wenig Raum für Spekulationen ließ.

BVB und Hertha werben schon länger um Eriksen

In Dortmund und Berlin waren diese Aussagen angeblich mit großem Interesse wahrgenommen worden, denn laut Informationen des Portals "calciomercato" liebäugelt - neben dem FC Bayern - sowohl der BVB als auch die Hertha mit einer Verpflichtung des dänischen Nationalspielers.

Beide Bundesligisten hätten in den letzten Monaten schon aktiv um den offensiven Mittelfeldspieler geworben, hieß es in dem Bericht. Auch PSG soll über einen möglichen Transfer informiert worden sein.

Inter Mailand will derweil alles dafür tun, um einen Eriksen-Abschied im Winter zu ermöglichen, berichtet "calciomercato". Alle drei Transfer-Optionen liegen angeblich auf dem Tisch: ein fixer Verkauf, eine Leihe oder aber ein Spielertausch wie von "Corriere dello Sport" vermeldet. Seine Koffer, so heißt es, habe Eriksen bereits gepackt.