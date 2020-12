Innsbruck-Profi im Fokus von Sturm Graz?

GEPA pictures/ Patrick Steiner

Kickt Thomas Kofler bald in der Bundesliga?

Mit lediglich fünf Gegentoren aus den ersten acht Bundesligaspielen stellt der SK Sturm Graz momentan die beste Defensive der Liga. Damit das auch so bleibt, ist man in der Steiermark laut der Tiroler Ausgabe der "Krone" am Innsbrucker Abwehrspieler Thomas Kofler interessiert.

>> Liveticker: Austria Wien gegen SK Sturm Graz

Der SK Sturm ist äußert erfreulich in die neue Saison gestartet. Nach acht Spieltagen liegt man mit 15 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und kassierte mit lediglich fünf Gegentoren bisher die allerwenigsten in der gesamten Liga. Damit das auch in Zukunft so bleibt, will man sich im Winter Verstärkung für die Defensive holen, die Spur führt dabei nach Innsbruck.

Wie die Tiroler Ausgabe der "Krone" schreibt, zeigen die "Blackies" Interesse an Thomas Kofler von Zweitligist Wacker Innsbruck. Der gelernte Linksverteidiger stand in dieser Spielzeit in allen elf 2. Liga-Partien in der Startelf und konnte sogar einen Treffer beisteuern.

Vor einer Woche erstmals für Sturm getroffen, heute im ausführlichen Interview: Unser Tiroler Andreas #Kuen nach den erfolgreichen Tiroler Tagen. ⚫️⚪️ #sturmgrazhttps://t.co/ios3WLoawa — SK Sturm Graz (@SKSturm) 1. Dezember 2020

Insgesamt absolvierte der 22-Jährige seit seinem Aufstieg aus der Akademie der Tiroler zu den Profis schon 45 Zweitligaspiele, in 37 davon stand er in der Anfangsformation. Thomas Kofler wäre seit Simon Piesinger der erste Innsbruck-Profi, den es wieder zum SK Sturm Graz zieht.

red