Flick erhöht Druck auf Sané und Gnabry

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern hat Leroy Sané und Serge Gnabry in die Pflicht genommen. Er erwartet von den beiden deutschen Nationalspielern nach mauen Darbietungen zuletzt ganz offensichtlich eine Leistungssteigerung.

"Wir haben auf den Außenposition vier Spieler, die eine sehr gute Qualität haben. Im Moment, das muss man einfach sagen, ist Kingsley Coman derjenige, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet und einen guten Blick für den Raum hat. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Dieses Niveau wünsche ich mir von allen", sagte Flick nach dem 3:3 gegen RB Leipzig am Samstag gegenüber "Sport1" - ein deutlicher Hinweis auch in Richtung Sané, der im Top-Spiel zwar von Beginn an auf dem Platz gestanden hatte, jedoch einmal mehr keine Akzente setzen konnte (sport.de-Note 5).

Bislang überzeugte der im Sommer von Manchester City verpflichtete Ex-Schalker im Bayern-Trikot nur punktuell als Joker - viel zu wenig für den vermeintlichen "Königstransfer", der die Münchner immerhin satte 50 Millionen Euro kostete und mit ganz anderen Ansprüchen den Dienst bei seinem neuen Arbeitgeber angetreten hatte.

FC Bayern: Auch Serge Gnabry außer Form

Auch Gnabry, gegen RB erst in der 64. Minute für seinen DFB-Teamkollegen eingewechselt (sport.de-Note 3,5), darf sich von Flicks Kritik angesprochen fühlen.

Seine letzte Torbeteiligung gelang dem 25-Jährigen am 31. Oktober beim 2:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln. Magere vier Treffer und eine Vorlage in 15 Pflichtspielen stehen für ihn bislang insgesamt in dieser Saison zu Buche.

Bitter für den FC Bayern: Auch die Last-Minute-Rückkehr von Douglas Costa entpuppte sich Stand jetzt als Rohrkrepierer. Dem Brasilianer gehen seine frühere Explosivität und Spritzigkeit ab. Er absolvierte unter Flick bislang lediglich 14 überwiegend kurze Einsätze (ein Treffer, zwei Assists).

Coman hingegen präsentiert sich in der womöglich besten Form seit seinem Wechsel von Juventus an die Isar im Sommer 2015. Gegen Leipzig gelangen dem Champions-League-Finaltorschützen der Vorsaison drei Torvorlagen (sport.de-Note 1), insgesamt steht er in der laufenden Spielzeit schon bei zwölf Scorerpunkten.