Rapid verlängert mit Nachwuchsgoalie Hedl

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Niklas Hedl verlängert bei seinem Herzensverein

Der SK Rapid Wien vermeldet die Vertragsverlängerung von Nachwuchstorwart Niklas Hedl. Der 19-jährige Sohn vom ehemaligen Rapid-Schlussmann Raimund Hedl unterschreibt für drei Jahre bis Sommer 2024. Aktuell ist er dritter Torhüter der Profimannschaft sowie Stammkeeper bei Rapid II.

Rapid bindet mit Niklas Hedl ein Tormann-Nachwuchstalent längerfristig an den Verein. Wie die Hütteldorfer in einer Aussendung bekannt geben, bindet sich der Sohn vom ehemaligen Rapid-Rückhalt Raimund Hedl bis Sommer 2024 an die Grün-Weißen. Hedl durchlief alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften von Rapid und ist seit Sommer auch als dritter Torhüter Teil der Profimannschaft.

Stammtorhüter bei Rapid II

"Wir sind alle sehr froh, dass wir mit Niki längerfristig verlängern konnten. Er ist ein sehr talentierter Torhüter mit großem Potenzial. Jetzt gilt es den nächsten Entwicklungsschritt bei uns zu machen", so ein sichtlich erfreuter Sportdirektor Zoran Barišić.

Erfreuliche Personalnews: Schlussmann Niki Hedl hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert. 📝😎 #Hedl2024 #SCR2020https://t.co/7tPOpK6EXR — SK Rapid (@skrapid) 8. Dezember 2020

Neben seiner Aufgabe bei den Profis, ist Niklas Hedl als Stammtorhüter der zweiten Mannschaft aktuell in der 2. Liga gesetzt und kam dabei bereits in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Der junge Goalie freut sich über seinen Verbleib beim österreichischen Rekordmeister: "Ich bin überglücklich über die Vertragsverlängerung bei meinem Herzensverein. Heute ist ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen. Ich werde weiterhin tagtäglich hart an mir arbeiten und möchte mich hier an dieser Stelle bei meinen Eltern, meinen bisherigen Trainern sowie den Vereinsverantwortlichen für die Unterstützung in den letzten Jahren bedanken."

red