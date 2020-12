Abschied rückt näher: Ex-Schalker Meyer strafversetzt

Graham Hunt via www.imago-images.de

Max Meyer ist bei Crystal Palace auf dem absteigenden Ast

Nächster Rückschlag für Ex-Schalke-Profi Max Meyer. Nachdem der Mittelfeldspieler in der laufenden Saison beim englischen Erstligisten Crystal Palace bisher keine Rolle spielte, wurde er nun sogar strafversetzt.

Wie Meyers Klub bereits in der vergangenen Woche mitteilte, wird der 25-Jährige ab sofort nur noch in der U23 von Crystal Palace auflaufen.

Sein erstes Spiel absolvierte der ehemalige Nationalspieler am letzten Wochenende. Meyer bereitete zwar ein Tor vor und feierte somit ein seltenes Erfolgserlebnis, am Ende musste sich der Eagles-Nachwuchs dem FC Fulham aber mit 2:5 geschlagen geben.

Meyer soll dabei helfen, die U23 des Premier-League-Klub zum Aufstieg zu führen. Aktuell spielt die Mannschaft in der 2. Division der so genannten Premier League 2. Ziel ist der Aufstieg in die 1. Division.

Wechselt Meyer in die Türkei?

Ob Meyer noch mal eine Chance in der Premier-League-Mannschaft der Londoner bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Trainer Roy Hodgson setzte den ehemaligen Schalker in der laufenden Spielzeit zwar einmal im Ligapokal ein, in der Liga kam der Mittelfeldspieler bisher aber nicht zum Einsatz.

Glaubt man dem türkischen TV-Sender "A Spor", so könnte sich für Meyer aber schon in den kommenden Wochen eine Möglichkeit zu einem Wechsel ergeben. Es heißt, der Traditionsklub Galatasaray habe Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Schalke-Profis.

Ein Abschied von Crystal Palace scheint so oder so nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Meyers Vertrag beim Londoner Klub läuft im Sommer 2021 aus, eine Verlängerung ist Stand heute nahezu ausgeschlossen.

Der Ex-Nationalspieler war im Sommer 2018 vom FC Schalke auf die Insel gewechselt und absolvierte in den vergangenen zweieinhalb Jahren 46 Partien (ein Tor) in Englands höchster Spielklasse. Wirklich durchsetzen konnte sich Meyer in der ersten Mannschaft nie.