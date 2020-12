HSV-Transfers: Quintett auf dem Abstellgleis

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

HSV-Coach Daniel Thioune baut den Kader um

Dem Hamburger SV steht ein heißer Transfer-Winter ins Haus. Gleich fünf Spieler sollen den HSV, der am Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga die dritte Pleite in Kürze kassierte, in Kürze verlassen.

Nach Informationen von "Bild" möchte der Nordklub drei Spieler komplett loswerden und zwei Profis verleihen. Letztgenannte sind die Youngsters Xavier Amaechi, der 19 Jahre alt ist, und der 20-jährige Jonas David. Allerdings dürfen die beiden Talente den Hamburger SV nur verlassen, wenn sich Klubs finden, bei denen Amaechi und David auch genug Spielpraxis bekommen.

Amaechi kam im Sommer 2019 vom FC Arsenal und hat noch einen Vertrag bis 2023, David schloss sich dem HSV erst im Juni dieses Jahres an. Er kam von den Würzburger Kickers und unterschrieb an der Elbe bis 2024.

Etwas anders ist die Lage bei Lukas Hinterseer, David Kinsombi und Gideon Jung. Das Trio findet derzeit wenig bis beinahe gar keine Berücksichtigung durch Daniel Thioune und erhielt indirekt bereits eine klare Ansage. "Wer unzufrieden ist, darf sich Gedanken machen, sich zu verändern", sagte der Coach zuletzt.

HSV: Änderungen auf der Torwart-Position?

Laut "Bild" dürfte es aber insbesondere bei Hinterseer (Vertrag bis 2021), Kinsombi (2023) und Jung (2003) Probleme geben, denn alle drei zählen zu den Besserverdienern. Ein Wechsel Jungs zum 1. FC Nürnberg soll sich im Sommer zerschlagen haben, weil die Club-Bosse vom Gehaltsvolumen des 26-Jährigen völlig überrascht und überrumpelt waren.

Neben den Verkäufen denkt der HSV offenbar auch an Neuzugänge. Diese dürften jedoch nur dann den Weg zum Tabellenvierten der 2. Liga finden, wenn das oben genannte Trio gesprengt wird. Insbesondere auf der Torwart-Position könnte es noch Veränderungen geben, so "Bild".

Demnach könnte ein Ersatz für Keeper Daniel Heuer Fernandes kommen. Heuer Fernandes soll mit einem Wechsel liebäugeln, sofern sich eine Position als Nummer eins an anderer Stelle bietet. Fernandes musste nach der Verpflichtung von Sven Ulreich ins zweite Glied rücken.