Medien: Bayern jagt Marseille-Youngster

Boubacar Kamara steht beim FC Bayern auf dem Wunschzettel

Mit Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Bouna Sarr und Tanguy Nianzou hat der FC Bayern derzeit gleich vier französische Abwehrspieler unter Vertrag. Bald könnte der Rekordmeister offenbar einen weiteren Defensivspieler aus dem Land des Weltmeisters verpflichten.

Wie "L'Équipe" berichtet, ist sind die Münchner an den Diensten von Boubacar Kamara interessiert. Der 21-jährige spielt aktuell bei Olympique Marseille und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2022. Eine Verpflichtung im kommenden Sommer könnte den FC Bayern angeblich zwischen 40 und 60 Millionen Euro kosten.

Kamara ist in der Hintermannschaft variabel einsetzbar. Der U21-Nationalspieler wurde als Innenverteidiger ausgebildet, übernimmt aktuell aber meist die Position im defensiven Mittelfeld. Neben seiner Zweikampfstärke überzeugt das Juwel dort auch mit seiner Athletik.

Die Bayern-Scouts haben den Rechtsfuß wohl bereits seit mehreren Jahren auf dem Radar. Schon als Kamara sich im Alter von 18 Jahren in der französischen Liga in der Vordergrund spielte, habe man in München genau hingesehen, heißt es.

Weitere Top-Klubs machen dem FC Bayern Konkurrenz

Der Triple-Sieger der Vorsaison ist allerdings nicht der einzige Klub, dem die Fähigkeiten von Kamara aufgefallen sind.

Der FC Barcelona soll die Entwicklung des Youngster sogar noch länger als der bayrische Kontrahent verfolgen. Zudem nennt die "L'Équipe" den FC Arsenal und den FC Chelsea als weitere Interessenten für Kamara.

Im vergangenen Sommer hätten weiterhin die AC Milan und Paris Saint-Germain bei OM angeklopft. Damals scheiterte ein Wechsel angeblich, weil Kamara mit seinem Ausbildungsverein in dieser Saison in das Abenteuer Champions League gehen wollte.

Da der neunfache französische Meister nun aber bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden ist und künftig nicht mal in der Europa League spielt, könnte das Defensiv-Juwel womöglich bald einen Wechsel forcieren.