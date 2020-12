Gladbach droht Elvedi-Abgang - FC Bayern im Rennen?

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Verlässt Nico Elvedi Gladbach in Richtung FC Bayern?

Bei Borussia Mönchengladbach ist Nico Elvedi Leistungsträger und Publikumsliebling. Nach fünf Jahren in Gladbach könnte der Schweizer die Fohlen aber zum Saisonende verlassen - womöglich sogar in Richtung FC Bayern.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, wird ein Abschied Elvedis "immer wahrscheinlicher". Demnach sei eine Verlängerung bei der Borussia aktuell "kein Thema" für den Abwehrspieler, dessen Vertrag noch bis 2022 datiert ist. Dem Bericht zufolge befasst sich Elvedi schon konkret mit einem Wechsel. Vor allem in der englischen Premier League sei der 24-Jährige "heiß begehrt".

Elvedi wechselte 2015 für vier Millionen Euro vom FC Zürich nach Gladbach. Beim Klub vom Niederrhein mauserte sich der Innenverteidiger schnell zum Leistungsträger und Stammspieler. Insgesamt hat er 179 Spiele für die Fohlen bestritten, in denen er sieben Treffer erzielte und sechs weitere Tore vorbereitete.

Sollte Elvedi seinen Vertrag tatsächlich nicht verlängern, müsste Gladbach den Nationalspieler im Sommer verkaufen, um noch Geld in die Kassen zu spülen.

FC Bayern an Nico Elvedi interessiert?

Max Eberl kündigte aber bereits an, um Leistungsträger kämpfen zu wollen. "Die Borussia-Fans können sich sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, auch in den kommenden Spielzeiten eine hervorragende Mannschaft beisammen zu haben. Dafür werden in näherer Zukunft einige Gespräche anstehen", sagte der Sportdirektor Anfang Dezember.

Laut dem Portal "Le10Sport" haben der FC Bayern und der FC Arsenal ein Auge auf Elvedi geworfen.

Ein Abschied könnte für Gladbach durchaus verlockend sein. "Sport Bild" berichtete, dass Elvedi bei einem Transfer eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro einbringen könnte. Aufgrund der Coronakrise dürfte diese Summe inzwischen allerdings etwas geringer ausfallen.