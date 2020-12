S04-Coach Baum stellt Harit-Comeback in Aussicht

RHR-FOTO/Tim Rehbein for FC Schalke 04/Pool

Manuel Baum bereitet sein Team auf den FC Augsburg vor

Der Bundesliga-Tabellenletzte FC Schalke 04 hofft im Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr) beim FC Augsburg auf die Rückkehr des Torhüters Ralf Fährmann, des Abwehrchefs Salif Sané und des begnadigten Amine Harit.

Trainer Manuel Baum sprach am Freitag von "nur leichten Fragezeichen", er gehe davon aus, dass sie zur Verfügung stünden.

Fährmann, der wegen Knieproblemen gefehlt hatte und zuletzt durch den dritten Keeper Michael Langer ersetzt worden war, werde spielen, wenn er fit sei. Das Gleiche gilt für Sané, der ebenfalls wegen einer Knieverletzung pausiert hatte.

Harit bekommt zwei Wochen nach seiner Suspendierung "eine zweite Chance", sagte Baum, "die hat er sich verdient." Allerdings klagte der Marokkaner ebenfalls über Knieprobleme.

Manuel #Baum: Gerade wenn du weiter unten stehst, musst du häufig noch viel mehr investieren, weil die Leichtigkeit fehlt. Vor allem aus den 50:50-Zweikämpfen müssen wir als Sieger hervorgehen. #S04 | #S04PK | #FCAS04 — FC Schalke 04 (@s04) 11. Dezember 2020

Weiter verzichten muss Schalke auf Stammtorwart Frederik Rönnow (Oberschenkelverletzung) sowie die Stürmer Goncalo Paciência (Knie-OP) und Ahmed Kutucu (krank). Die Königsblauen unternehmen in Augsburg den nächsten Versuch, ihre Sieglos-Serie nach mittlerweile 26 Spielen zu beenden.

"Wir sind wirklich optimistisch", sagte Baum, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Von 2016 bis 2019 erlebte er dort "sehr viele schöne Momente, aber die liegen in der Vergangenheit." Jetzt gehe es darum, "die maximale Punktausbeute mitzunehmen."

sport.de hat die Pressekonferenz auf Schalke wie gewohnt per Live-Blog begleitet.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Das war es von der Schalke-PK +++

+++ Manuel Baum über die Entwicklung des FC Augsburg +++

Die Identität, für die Augsburg steht, sieht man in dieser Saison wieder richtig gut. Die Begrifflichkeiten "eklige Mannschaft, gutes Verteidigen, gutes Umschalten, im Spielaufbau sehr zielstrebig" passen in diesem Jahr wieder sehr gut. Es gibt ganz wichtige Werte, die dem Verein wichtig sind. Das Wort "gemeinsam" ist immer sehr wichtig. Augsburg hat eine gemeinsame Idee auf dem Platz. Gemeinsam gegen den Ball und gemeinsam auch das Spielerische. Das sieht man auf dem Platz und auch daneben.

+++ Manuel Baum über emotionale Art an der Linie +++

Es macht ja auch den Fußball aus, dass zwei Vereine leidenschaftlich kämpfen. Da fällt schon mal das ein oder andere Wort, das man außerhalb nicht unbedingt sagen muss. Ich find es wichtig, dass man als Trainer draußen steht und wie die Mannschaft für seinen Verein kämpft.

+++ Manuel Baum über die Torhüter-Frage +++

Wenn Ralf sich fit meldet, dann spielt er auch.

Manuel #Baum zur Torwartfrage: Wenn Ralle sich fit meldet, dann spielt er auch. Wir haben aber auch gesehen, dass wir mit Michi Langer einen weiteren Torwart haben, der absolut Bundesliga-Niveau hat.#S04 | #S04PK | #FCAS04 pic.twitter.com/Xg9xyt616f — FC Schalke 04 (@s04) 11. Dezember 2020

+++ Manuel Baum über das Ziel bis Weihnachten +++

Ich würde gerne erstmal das Augsburg-Spiel in den Fokus nehmen und da braucht es drei Punkte.

+++ Manuel Baum über die Mentalität der Mannschaft +++

Wir sind wirklich optimistisch. Wir machen das anhand von ein paar Sachen fest. Wir haben in einigen Bereichen wirklich Schritte nach vorne gemacht, in anderen noch nicht. Was jetzt unsere Laufleistung und die athletischen Sachen angeht, sind wir auf einem überdurchschnittlichen Bundesliga-Niveau angekommen. Wo wir noch große Entwicklungsfelder haben, sind Eckbälle defensiv und die vielen Gegentore nach leichten Ballverlusten. Das sind die zwei zentralen Sachen. Wir wissen auch, dass du deutlich mehr investieren musst, wenn du da unten stehst, weil einfach die Leichtigkeit fehlt. Die Message haben wir herausgearbeitet: Wir wollen diese 50:50-Zweikämpfe unbedingt gewinnen. Das war gegen Leverkusen zuletzt auch noch nicht optimal.

+++ Manuel Baum über das Duo Uth /Harit +++

Amine kommt für mehrere Positionen infrage. Für die Zehner-Position oder für beide Flügel. Wenn Mark auf der Neuner-Position spielen würde, spricht da meiner Meinung nach nichts gegen, dass Amine auf der Zehner-Position spielen würde. Ich denke schon, dass das funktionieren kann.

+++ Manuel Baum über gesundheitliche Probleme bei Harit +++

Leisten- oder Adduktorenprobleme hat er nicht. Er hat im ersten Training was kleines mit dem Knie gehabt. Aber ich gehe davon aus, dass das über Nacht wieder besser geworden ist und er heute mittrainieren wird. Ob er gegen Augsburg auf dem Platz steht oder eingewechselt wird, das wird sich dann am Sonntag zeigen.

+++ Manuel Baum über die Form von Harit +++

Er hat jemanden mit dabei gehabt, der ihn auf einem guten Fitnesslevel gehalten hat. Da gab es keinen Rückschritt. Aber klar, wenn du nicht mit Ball im Team trainieren kannst, braucht man vielleicht noch die ein oder andere Einheit. Wobei er schon bei seiner ersten Einheit wieder auf einem guten Level war. Es ist immer die Frage der Kommunikation. Es war von Beginn an klar, dass es endlich ist, wenn das Bewusstsein beim Spieler wieder da ist und er alles gibt, um zurückzukommen.

+++ Manuel Baum über die Rückkehr von Harit +++

Unabhängig von Amine Harit ist es normal, dass man erzieherische Maßnahmen durchführt, wenn sich Spieler nicht an gewisse Absprachen halten. Wir haben eine gewisse Fehlermentalität hier auf Schalke, dass man auch mal einen Fehler machen darf. Die Frage ist dann, wie ich damit umgehe. Amine hat in der Zeit, in der er nicht bei der Mannschaft war, sich sehr darum bemüht, wieder zurückzukommen. Auch die Gespräche mit ihm waren wirklich gut. Insofern hat er sich seine zweite Chance verdient und wurde auch von der Mannschaft sehr gut aufgenommen. Ich bin mir sicher, dass Amine daraus jetzt sehr gelernt hat. Seit zwei Tagen ist er wieder bei der Mannschaft mit dabei.

+++ Manuel Baum über die Rückkehr nach Augsburg +++

Natürlich verbinde ich mit Augsburg sehr viele schöne Momente. Die liegen aber in der Vergangenheit. Jetzt geht es ganz klar darum, als Trainer von Schalke dahin zu fahren und möglichst mit der maximalen Punkteausbeute zurückzukommen.

+++ Manuel Baum über das Personal +++

Rönnow wird weiterhin fehlen in Augsburg. Ebenso Paciencia, das ist ja bekannt. Kutucu hat am Wochenende mit dem Laufen angefangen, schaut also auch noch nicht so gut aus für das Wochenende. Ansonsten haben Fährmann, Sané, Kabak, Harit und Serdar wieder mittrainiert. Wir gehen davon aus, dass alle besagten Spieler zur Verfügung stehen, wir also nur drei Ausfälle haben.

+++ Die PK startet +++

+++ Manuel Baum zu Gast beim Ex-Klub +++

Beim FC Augsburg leistete Manuel Baum über Jahre hinweg gute Arbeit und verdiente sich seine ersten Sporen als Bundesliga-Trainer. Die Profi-Mannschaft der Fuggerstädter coachte der mittlerweile 41-Jährige von 2016 bis 2019. Anschließend zog es Baum ab dem 1. Juli 2019 zur U20-Nationalmannschaft, ehe er im September auf Schalke anheuerte und dort noch auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Liga wartet.

+++ FC Schalke 04 weiter sieglos +++

Nach zehn Bundesliga-Spieltagen ist der FC Schalke das einzige Team, welches noch immer ohne Saisonsieg dasteht. Der letzte Tabellenplatz ist die logische Folge. Kein Team hat so wenig Tore geschossen wie S04, kein Team so viele Gegentreffer kassiert. Die Zahlen der bisher erbrachten Leistungen der Knappen lesen sich absolut katastrophal.