Schwedisches Talent spielt beim BVB vor

SUVAD MRKONJIC via www.imago-images.de

Adrian Edqvist könnte zur U23 des BVB wechseln

Mit 21 Jahren gehört Adrian Edqvist schon nicht mehr zu den ganzen jungen Semestern im Profi-Fußball. Auf den ganz großen Durchbruch wartet der schwedische Offensivspieler noch - und könnte ihn jetzt vielleicht bei Borussia Dortmund schaffen.

Wie es in einem schwedischen Medienbericht heißt, hat der BVB den Flügelspieler von Kalmar FF zu Probeeinheiten seiner U23-Mannschaft eingeladen, die bekanntlich in der Regionalliga West an den Start geht.

Laut "Kvällposten" sehen die BVB-Scouts großes Potenzial in Edqvist, der vor dreieinhalb Jahren als 17-Jähriger im schwedischen Oberhaus debütierte. Seit dem kam er allerdings erst auf insgesamt 40 Liga-Spiele in Schweden und in der zweitklassigen niederländischen Eerste Divisie, davon lediglich zehn von Beginn an.

Bei der zweiten Mannschaft des BVB soll er dennoch eine Bewährungsprobe erhalten, wie es in dem Bericht weiter heißt.

BVB bereits seit längerem an Adrian Edqvist dran

Die Dortmunder Talentspäher sollen bereits im Vorjahr auf den schwedischen Junioren-Nationalspieler aufmerksam geworden sein, als dieser für eine Saison bei den Go Ahead Eagles in den Niederlanden spielte.

Der Vertrag von Edqvist bei Kalmar läuft zum Jahresende aus. Er wäre damit ablösefrei zu haben.

Beim BVB soll er im Hinblick auf den Profi-Kader allerdings zumindest vorerst noch keine Option sein. Stattdessen soll er im Falle einer Verpflichtung dabei helfen, der Zweitvertretung den Aufstieg in die 3. Liga zu bescheren.

Die U23 des BVB spielt eine starke Hinserie in der viertklassigen Regionalliga. Mit zwölf Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage in den ersten 15 Saisonspielen rangieren die Schwarz-Gelben auf dem zweiten Tabellenplatz, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen, der allerdings bereits drei Spiele mehr absolviert hat.