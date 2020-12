Mit Hilfe von Kroos: Real buhlt angeblich um Neuhaus

Revierfoto via www.imago-images.de

Trafen in der Champions League aufeinander: Gladbachs Florian Neuhaus und Real Madrids Toni Kroos

Florian Neuhaus von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Berichten zufolge seit Längerem das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen. Nun soll auch Spaniens Top-Klub Real Madrid die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt haben.

Die Königlichen um Präsident Florentino Pérez haben Florian Neuhaus bereits seit mehreren Wochen fest im Blick, berichtet das spanische Portal "Don Balon". Der Gladbacher überzeugte etwa in der Gruppenphase der Champions League, zweimal trafen die Fohlen dort auf Real Madrid. Letztlich setzten sich beide Klubs in der Gruppe mit Inter Mailand und Schachtar Donezk durch und zogen ins Achtelfinale ein.

Bei Real Madrid soll Neuhaus auf lange Sicht seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos ablösen. Der 30-Jährige selbst habe sich für eine Verpflichtung des Gladbachers ausgesprochen, heißt es in dem Bericht weiter.

Zu haben sei Florian Neuhaus demnach für ungefähr 35 Millionen Euro. In Gladbach hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

FC Bayern für Florian Neuhaus "kein großes Thema"

Der gebürtige Bayer, einst in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet, wird trotz des vor rund einem Jahr erneuerten Arbeitspapiers immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte "Sport Bild" berichtet, der FC Bayern habe Neuhaus auf seine so genannte "Schattenliste" gesetzt.

Demnach gilt Trainer Hansi Flick als großer Fan des Neu-Nationalspielers. Neuhaus selbst hatte Ende November Stellung zu den Bayern-Gerüchten bezogen. Gegenüber der "Rheinischen Post" stellte er klar: "Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein."

Florian Neuhaus wechselte im Sommer 2017 zu den Niederrheinern, wurde jedoch prompt für ein Jahr an Fortuna Düsseldorf verliehen. Seit 2018 zählt er zum festen Bestandteil der Gladbacher, für die er bislang 89 Pflichtspiele (zwölf Tore) absolvierte.