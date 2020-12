Subotic rechnet mit Trotzreaktion des BVB

O.Behrendt via www.imago-images.de

Neven Subotic glaubt, dass der BVB und der FC Bayern etwas gutmachen wollen

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga ließen sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund wichtige Punkte im Titelrennen liegen. Ex-BVB-Spieler Neven Subotic rechnet mit einer Trotzreaktion der beiden Klubs.

"Als Dortmunder bin ich natürlich davon überzeugt, dass Dortmund das Spiel gewinnt", sagte der 32-Jährige zum Instagram-Account "Wumms", für den er den 12. Spieltag tippte.

Gegen Werder Bremen rechnet Subotic mit einem 3:1-Sieg des BVB. "Ich denke auch sie haben einiges gut zu machen nach dem letzten Spiel", ergänzte der Innenverteidiger mit Blick auf die Peinlich-Pleite gegen den VfB Stuttgart (1:5), die zur Entlassung von Trainer Lucien Favre führt.

Auch dem FC Bayern traut Subotic nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Union Berlin (1:1) wieder einen Sieg zu. Der Routinier rechnet mit einem 4:1-Erfolg gegen den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg.

Die Höhe des Sieges sei davon abhängig, "wie viel Lust Lewandowski an dem Tag noch entwickelt", so der Profi des türkischen Erstligisten Denizlispor.

Der FC Bayern habe in den letzten Jahren "herausragend" gespielt. "Nach dem letzten Resultat haben sie sicherlich noch einmal was zu beweisen und werden ordentlich Gas geben", ist sich Subotic sicher.

Subotic feierte zahlreiche Erfolge mit dem BVB

Subotic wechselte 2008 vom 1. FSV Mainz 05 zu Borussia Dortmund. Dem Revierklub blieb er - abgesehen von einer Leihe zum 1. FC Köln - zehn Jahre treu.

Mit dem BVB wurde der ehemalige serbische Nationalspieler 2011 und 2012 Deutscher Meister und feierte 2012 den Sieg des DFB-Pokals. Außerdem stand er 2013 im Champions-League-Finale.

2018 wechselte Subotic in die französische Ligue 1 zu AS Saint-Étienne, ehe es ihn in der letzten Saison zurück nach Deutschland zu Union Berlin verschlug. In dieser Spielzeit läuft der 32-Jährige für Denizlispor in der Türkei auf.