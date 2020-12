FC Bayern verhängt Transferstopp im Winter

Pressefoto Rudel/Robin Rudel/Poo

Hasan Salihamidzic wird sich wohl nicht um Neuzugänge für den FC Bayern bemühen

Während der FC Bayern im Sommer gleich sieben neue Spieler unter Vertrag nahm, werden die Münchner im kommenden Wintertransferfenster wohl nicht aktiv. Das berichtet die "Sport Bild".

Grund für die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt sind demnach die Talente aus der eigenen Jugend. So wolle man an der Säbener Straße vermehrt auf Spieler wie Jamal Musiala, Chris Richards und Bright Arrey-Mbi setzen.

Gerade Musiala spielte sich zuletzt in den Fokus der Profis. In dieser Saison kommt der 17-jährige Mittelfeldspieler schon auf acht Einsätze in der Bundesliga (3 Tore), drei in der Champions League und einen im DFB-Pokal.

Nun winkt dem englischen U21-Nationalspieler sogar eine Vertragsverlängerung. Laut "Sport Bild" wollen die Bayern-Bosse Musiala spätestens bis zu seinem 18. Geburtstag am 26. Februar mit einem verlängerten Profikontrakt ausstatten. Aktuell besitzt das Talent einen Fördervertrag bis 2022.

Chris Richards spielt seit 2018 für die Junioren des FC Bayern. In der aktuellen Spielzeit durfte der 20 Jahre alte Innenverteidiger sieben Mal im Team von Trainer Hansi Flick ran. Der Vertrag des US-Amerikaners ist noch bis 2023 datiert.

Stiller und Zirkzee vor Abgang vom FC Bayern?

Auch Abwehrjuwel Bright Arrey-Mbi schaffte zuletzt den Sprung zu den Profis. In der Champions League durfte der 17-Jährige beim 1:1 gegen Atlético Madrid von Beginn an ran. Auf weitere Profieinsätze kommt der Junioren-Nationalspieler Deutschlands, der noch bis 2022 an den FC Bayern gebunden ist, bislang aber nicht.

Auch Angelo Stiller und Joshua Zirkzee wurden in dieser Saison bereits im Münchner Starensemble eingesetzt. Allerdings könnten die beiden 19-Jährigen ab dem Winter bei einem anderen Klub Profiluft schnuppern. Die TSG 1899 Hoffenheim mit Ex-Bayern-Coach Sebastian Hoeneß soll die Fühler nach Stiller ausgestreckt haben, Zirkzee wird mit einer Leihe zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht.