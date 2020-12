HSV will weitere Anteile verkaufen

unknown

Der HSV will wohl weiterer Anteile verkaufen

Um in der Corona-Krise weiterhin zahlungskräftig zu bleiben, will der Hamburger SV offenbar weitere Anteile verkaufen.

Laut der "Sport Bild" ist der HSV "zuversichtlich", spätestens im Jahr 2021 zusätzliche Anteile veräußern zu können. Dadurch erhofft sich der Klub Einnahmen von bis zu vier Millionen Euro. Gespräche darüber sollen bereits stattfinden.

Außerdem soll das Grundstück am Volkspark (nicht das Stadion selbst) verkauft werden, was dem HSV rund 24 Millionen Euro einbringen würde. Die Saison wäre also aus finanzieller Sicht gerettet - und das obwohl den Rothosen 18 Millionen Euro durch Zuschauereinnahmen fehlen.

Um sich langfristig über Wasser halten zu können, wird dem Bericht zufolge ein neues Investoren-Modell beim HSV diskutiert. Als Vorbild gelte dabei Eintracht Frankfurt.

Die SGE finanziert sich durch Privat-Menschen wie Aufsichtsrats-Chef Philip Holzer und Unternehmer Stephen Orenstein, die im Hintergrund Geld in den Klub pumpen. Machtansprüche haben die Investoren dabei nicht - im Gegensatz zu HSV-Investor Klaus-Michael Kühne.

Laut Satzung darf der HSV aktuell nur 24,9 Prozent seiner Anteile verkaufen. Will der Zweitligist aber vermehrt auf Finanzspritzen von privaten Gönnern setzen, müssten die Mitglieder eine Aufstockung absegnen.

HSV-Verträge mit Hunt und Wood sollen nicht verlängert werden

Dieses Vorhaben könnte sich allerdings schwierig gestalten. Gerade weil viele Mitglieder weiteren Anteilsverkäufen kritisch gegenüber stehen. Noch sind die Planungen des HSV daher alles andere als konkret. Eine Jahreshauptversammlung, bei der das Thema angesprochen werden könnte, ist wegen der Corona-Pandemie noch nicht einmal angesetzt.

Weiteres Geld will der HSV offenbar durch Spielergehälter einsparen. So bekommen dem Bericht zufolge die beiden Topverdiener Aaron Hunt und Bobby Wood keinen neuen Vertrag. Dadurch könnten die Norddeutschen rund drei Millionen Euro sparen.