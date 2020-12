Schmidt als Favorit auf Trainerstelle in Ried?

GEPA pictures/ Walter Luger

Kehrt Klaus Schmidt in die Bundesliga zurück?

Nach der Beurlaubung des bisherigen Cheftrainers und Sportdirektors Gerald Baumgartner ist man bei der SV Ried auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Interimscoach Gerhard Schweitzer wird das nicht sein, laut den "OÖN" steht mit Klaus Schmidt ein Ex-Bundesliga-Coach hoch im Kurs.

>> Liveticker: WSG Tirol gegen SV Ried

Wer wird der Nachfolger von Gerald Baumgartner bei der SV Ried? Im letzten Spiel vor der Winterpause wird mit Gerhard Schweitzer der bisherige Co-Trainer auf der Bank der Innviertler Platz nehmen, doch danach soll schon bald ein neuer starker Mann die sportlichen Geschicke bei den Riedern übernehmen. Laut den "OÖN" gilt der ehemalige Admira-Trainer Klaus Schmidt als großer Favorit auf die freie Trainerstelle beim Tabellenzehnten der Bundesliga, bereits vor einem Monat wurde der Steirer als Alternative für den damals strauchelnden Gerald Baumgartner in Verbindung gebracht.

Nach der Heimniederlage gegen den SCR Altach hat der Vorstand der SV Guntamatic Ried beschlossen Trainer Gerald #Baumgartner zu beurlauben!



Diese Woche leitet interimistisch Gerhard #Schweitzer das Training der Wikinger!



Alle Infos 👇🏼https://t.co/jfWzHkz0bQ — SV Ried 1912 (@svried1912) 15. Dezember 2020

Klaus Schmidt arbeitete in der Bundesliga bereits beim SV Mattersburg, dem SCR Altach und dem FC Admira Wacker, betreute zudem Blau-Weiß Linz, Wacker Innsbruck und Kapfenberg in der 2. Liga und gilt als Experte im Abstiegskampf. Seit seinem Rauswurf bei der Admira im Februar 2020 ist der 53-Jährige vereinslos.

Neben Schmidt nennt die oberösterreichische Zeitung auch noch Oliver Glasner-Co und ehemaliges Ried-Urgstein Michael Angerschmid als Kandidaten, dessen Verpflichtung aber bestimmt nicht billig kommen würde. Zudem soll auch noch der ehemalige Baumgartner-Assistent Andreas Heraf sowie Ex-Wacker Innsbruck-Coach Thomas Grumser am Zettel bei den Riedern stehen.

Der aktuelle Interimscoach Gerhard Schweitzer steht jedenfalls nicht für einen längeren Verbleib als Cheftrainer zur Verfügung und würde auch einem neuen Trainerteam nicht im Weg stehen: "Ich kann jeden Cheftrainer verstehen, der keinen so starken und dominanten Co wie mich an der Seite haben will. Ich werde mich aber nicht mehr ändern. Weder werde ich im Fall von Verantwortung zurückstecken, noch werde ich je meinen Hauptberuf aufgeben, nur um irgendwo Cheftrainer sein zu dürfen."

red