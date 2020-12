Funkel äußert sich zu den Schalke-Gerüchten

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Friedhelm Funkel ist offiziell im verdienten Trainer-Ruhestand

Friedhelm Funkel wird laut jüngster Medienberichte als Trainer beim abstiegsbedrohten Bundesligisten FC Schalke 04 gehandelt. Jetzt hat sich der Fußballlehrer im Ruhestand erstmals öffentlich zu den Spekulationen geäußert.

Gegenüber der "Rheinischen Post" machte der 67-Jährige deutlich, dass er sich an den Mutmaßungen über seine Person im Hinblick auf S04 zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beteiligen werde: "Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik."

Funkel arbeitete bis Januar dieses Jahres noch als Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf. Bereits im Vorfeld hatte er mehrfach deutlich gemacht, dass F95 seine letzte Station als Coach sein werde.

Folgt jetzt doch noch einmal das Comeback? Funkel unternahm im Gespräch mit der Zeitung zumindest erst gar keine Versuche, die Berichte über ein mögliches Schalke-Engagement zu dementieren: "Sie können da jetzt viel hineininterpretieren. Das ist Ihre Sache."

Beim Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 steht der derzeitige Cheftrainer Manuel Baum heftig in der Kritik. Seit seinem Amtsantritt bei den Gelsenkirchenern Ende September konnte der 41-Jährige noch kein einziges Ligaspiel mit den Knappen gewinnen, holte aus zehn Begegnungen lediglich vier Unentschieden.

Friedhelm Funkel soll bei den Schalkern vor allem vom Jahrhunderttrainer und derzeitigen Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens ins Gespräch gebracht worden sein.

Funkel genießt aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung als Bundesliga-Spieler und -Trainer innerhalb Fußball-Deutschlands ein hohes Ansehen.

Im Oktober 2019 bestritt er sein 500. Spiel als Bundesliga-Coach und blickt auf insgesamt über 40 Jahre im Profi-Fußball zurück.