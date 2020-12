Löw hätte es Flick "gegönnt und gewünscht"

unknown

Joachim Löw hätte sich Hansi Flick vom FC Bayern als Welttrainer gewünscht

Joachim Löw hat sich wie viele andere Experten überrascht gezeigt von der "Niederlage" seines früheren Weltmeister-Assistenten Hansi Flick bei der Welttrainer-Wahl gegen Jürgen Klopp.

"Jürgen Klopp, der ein hervorragender Trainer-Kollege ist und dem ich zu seiner Wahl zum Welttrainer herzlich gratuliere, wird mir sicher nachsehen, dass ich diese Auszeichnung diesmal auch Hansi Flick gegönnt und gewünscht hätte", sagte der Bundestrainer bei dfb.de.

Löw selbst hatte Flick vor Klopp gewählt. Der Trainer von Bayern München habe "eine unglaubliche Saison mit einer einmaligen Erfolgsserie hinter sich", begründete er seine Entscheidung.

Aufgrund der "langen und überragenden Zusammenarbeit" schätze er Flick "sehr". Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff gratulierte Liverpools Meistercoach Klopp, betonte aber, auch Flick habe "gezeigt, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er als Trainer verfügt".

Die Auszeichnung Manuel Neuers als Welttorhüter bestätige, "dass unser Kapitän nach wie vor eine Klasse für sich darstellt", sagte Löw weiter: "Manu prägt nicht nur das Torwartspiel seit Jahren. Er hat es generell auf ein neues Level gehoben." Neuer werde seine Klasse "auch im nächsten Jahr mit der Nationalmannschaft wieder unter Beweis stellen".

Zudem würdigte Löw Joshua Kimmichs Wahl in die Weltelf. "Joshua hat eine unglaubliche Mentalität, er ist ein Vorbild an Einsatz und Charakter. Wir brauchen ihn im EM-Jahr", sagte er. Weltfußballer Robert Lewandowski, den Löw auf Rang eins gesetzt hatte, verkörpert für ihn "das Idealbild eines Stürmers".

Weitere Stimmen zur FIFA-Gala:

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer und Sprecher des DFL-Präsidiums): "Weltfußballer und Welttorhüter: Ich freue mich über das Bundesliga-Double bei den FIFA-Awards und gratuliere den Preisträgern ebenso wie dem FC Bayern München. Es ist eine tolle Nachricht, dass mit Robert Lewandowski der Weltfußballer erstmals aus der Bundesliga kommt. An dieser Auszeichnung führte aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Robert Lewandowski ist ein Ausnahmestürmer, der zu den besten Spielern der Bundesliga-Geschichte zählt. Die Wahl von Manuel Neuer zum Welttorhüter ist nach seinen vielen Jahren auf Weltklasse-Niveau und dem zweiten Triple-Sieg seiner Laufbahn ebenfalls genauso hochverdient wie erfreulich. An seiner überragenden Qualität gibt es schon lange keine Zweifel."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender Bayern München): "Ich kann nur schwer in Worte fassen, wie stolz und glücklich wir sind. Der FC Bayern hat noch nie in seiner Geschichte den Weltfußballer gestellt, und Robert Lewandowski hat sich diese Ehre mehr als verdient. Ich finde es eine großartige Geste, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino extra nach München gekommen ist, um Robert Lewandowski als Weltfußballer auszuzeichnen. Auch Manuel Neuer hat den Titel als Welttorhüter absolut verdient. Manuel hat das Torwartspiel auf ein völlig neues Niveau gehoben, er ist für mich der beste Torwart der Fußballgeschichte. Natürlich gratulieren wir auch Jürgen Klopp zur Wahl als Welttrainer, aber Hansi Flick hat 2020 fünf Titel gewonnen und lässt Fußball zum Verlieben spielen. Wir wissen, dass er ein großartiger Trainer ist. Wie ich gehört habe, war die Entscheidung unfassbar knapp, und ohne Zweifel hätte Hansi den Titel auch verdient gehabt."

Herbert Hainer (Präsident Bayern München): "Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern. Ich möchte Robert Lewandowski im Namen des gesamten Vereins herzlich zu dieser Auszeichnung gratulieren. Er hat als Stürmer weltweit Maßstäbe gesetzt, denn er glänzt nicht nur mit seinen vielen Toren, sondern mit seiner gesamten Art auf dem Platz. Auch für Manuel Neuer freuen wir uns ungemein über seine Auszeichnung als Welttorhüter. Er beweist seit vielen Jahren, dass er weltweit die Nummer 1 ist."

Robert Lewandowski (Bayern München): "Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin sehr stolz und zufrieden. Das ist ein großer Tag für mich und meinen Verein, die Mitspieler. Dieser Preis gehört auch ihnen und dem Staff."

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool): "Ich bin nicht der Beste, aber ich habe den Preis gewonnen. Hansi hätte es verdient gehabt, deshalb war ich ja so überrascht."