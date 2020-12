Rapid hofft auf versöhnlichen Jahresabschluss

GEPA pictures/ Philipp Brem

Versöhnlicher Jahresabschluss für Rapid?

Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen will Rapid zum Jahresabschluss gegen die Admira noch einmal die Kräfte mobilisieren.

Aus sportlicher Sicht könnte Rapid eigentlich auf ein weitgehend zufriedenstellendes Fußballjahr 2020 zurückblicken - wären da nicht die vergangenen Tage, in denen man in der Europa League und im Cup ausschied und in der Liga auf Platz vier zurückrutschte. Nur ein Sieg schaute aus den jüngsten fünf Bewerbspartien heraus, Trainer Dietmar Kühbauer reagierte zuletzt sichtlich genervt auf Kritik und die Spieler gelobten Besserung.

>> Liveticker: Admira Wacker gegen Rapid Wien

So meinte etwa Maximilian Hofmann: "Wir wollen das Jahr mit einem Dreier abschließen. Wenn uns das gelingt, haben wir trotzdem eine gute Hinrunde gespielt." Der Innenverteidiger warnte allerdings vor den seiner Meinung nach deutlich verbesserten Südstädtern. "Sie sind vor allem in ihrem Stadion schwieriger zu bespielen, das hat man gegen Salzburg (Anm.: 1:0 für Admira) gesehen. Doch wenn wir endlich wieder an uns glauben und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen", erklärte Hofmann.

Admira-Coach Burić für Rapid-Spiel optimistisch

Die Grün-Weißen gewannen die vergangenen acht Kräftemessen mit der Admira, was deren Coach Damir Burić aber nicht davon abhält, optimistisch zu sein. "Wir werden auch diesmal zu unseren Chancen kommen. Diese müssen wir nützen", sagte der Kroate.

Für den jüngsten Einbruch der Hütteldorfer zeigte Burić Verständnis. "Zu Beginn der Saison haben die Wiener sehr gute Spiele absolviert, da konnte jeder sehen, wie stark diese Mannschaft ist. Das dichte Programm hat aber Spuren hinterlassen und zuletzt hatte es den Anschein, als ob ihnen ein wenig die Luft ausgehen würde. Daher muss man ihre Leistung in den letzten Spielen richtig einschätzen", meinte der Coach, dessen Team in sechs der vergangenen sieben Runden als Verlierer vom Platz ging. Ausgerechnet gegen Salzburg gelang ein Sieg.

apa