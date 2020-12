Rummenigge: "Sané hat noch nicht das Bayern-Gen"

Stefan Matzke

Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich am Sonntag zu Themen rund um den FC Bayern

Leroy Sané ist beim FC Bayern München aktuell eines der größten Sorgenkinder. Einen Tag nachdem der Offensivspieler beim Spiel gegen Bayern Leverkusen nach nur 30 Minuten wieder ausgewechselt wurde, kritisierte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Nationalspieler vehement.

"Ich glaube, Sané ist noch nicht richtig im FC-Bayern-Gen angekommen", sagte der Vorstandschef am Sonntag im "Sport1"-"Doppelpass". Man müsse ihm nun "wenn nötig in den Hintern treten".

Trotz der aktuellen Defizite traut der 65-Jährige dem Angreifer in München eine große Karriere zu: "Die Talente, die er hat, sind überragend. Ich glaube, dass er eine gute Zukunft haben kann. Wir sind bereit, jeden Spieler zu fördern, aber wir fordern auch. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen und seinen Charakter an den FC Bayern anpassen."

Für den frisch gekürten Weltfußballer Robert Lewandowski hatte Rummenigge derweil viel Lob. Er sieht den Polen in der Lage, die historische Bundesliga-Bestmarke von Gerd Müller anzugreifen.

Rummenigge schildert Interna zu Lewandowskis Wechselwunsch

"Ich habe immer gedacht, dass der Rekord von Gerd Müller von 40 Toren nie wieder im Leben von irgendeinem in Gefahr geraten wird. Auch daran arbeitet Robert", so Rummenigge. Müller erzielte in der Saison 1971/72 die Bestmarke von 40 Saisontoren. Lewandowski steht nach 13 Spieltagen bei 17 Treffern.

Lewandowski war in dieser Woche als Weltfußballer ausgezeichnet worden. In den letzten beiden Münchner Spielen des Triplejahres sorgte er mit vier Toren für zwei 2:1-Siege. "Er ist wie eine Rückversicherung, dass du Titel holst und solche Spiele auch in letzter Sekunde gewinnst", sagte Rummenigge. "Er ist extrem ehrgeizig. Ich kenne keinen Spieler, der konzentrierter an seinem Erfolg arbeitet als Robert Lewandowski."

Der 65-jährige Rummenigge sprach auch über Zeiten, als immer wieder ein Wechsel von Lewandowski zu Real Madrid im Raum stand. Das sei für den Verein keine Option gewesen, sagte Rummenigge. Mit Lewandowski und Welttorhüter Manuel Neuer habe man "die zwei besten Spieler im Jahr 2020".

Den Erfolg verdanke der Verein aber auch anderen Profis. Namentlich nannte er Thomas Müller und Joshua Kimmich. Man habe ein "paar Mentalitätsmonster".

Alle Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge aus dem "Doppelpass" zum Nachlesen:

+++ Rummenigge freut sich über verschobenes Pokal-Spiel +++

"Ich habe Verständnis dafür, dass auch Leipzig gerne nicht gespielt hätte. Leipzig hatte im August in der Champions League auch nur ein Spiel weniger als wir. Der Termin 22. und 23. Dezember ist einfach eine Katastrophe. Spieler, die aus anderen Welteilen kommen, haben so keine Chance, mit ihren Familien Weihnachten zu feiern. Wir sind froh, dass wir das Pokal-Spiel erst im neuen Jahr austragen dürfen."

+++ Rummenigge schließt Wintertransfers aus +++

"Es wird keine Wintertransfers geben. Wir sind im letzten Jahr mit einem blauen Auge davon gekommen. In diesem Jahr musst du davon ausgehen, dass du vermutlich bis zum Sommer keine Zuschauer haben wirst. Dem muss man Rechnung tragen. Wir sind ein Verein, der immer den Anspruch hatte, sportlich erfolgreich zu sein bei solider Finanzlage. Daran werden wir nichts ändern. Deshalb ist nicht geplant etwas zu machen - aber auch nicht, etwas abzugeben.

+++ Rummenigge lobt Flick +++

"Bei Bayern München braucht man einen klaren Plan: Wenn ich an Louis van Gaal denke, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola. Das waren alles tolle Trainer. Und auch Hansi Flick hat genauso einen klaren Plan. Er hat es wieder ein Stück weit zurück gebracht, dass der FC Bayern spielt wie Barcelona zu besten Zeiten."

+++ Rummenigge über eine europäische Super League +++

"Wir haben grundsätzlich nicht das Interesse an einer Super League. Dieser Vorschlag kam immer aus dem Süden Europas. Für uns wird aber die Champions-League-Reform 2024 wichtig. Mir ist die Gruppenphase aktuell etwas zu langweilig. Spätestens nach dem vierten Spiel steht fest, wer weiterkommt. Wir wollen die Gruppenphase der Champions League künftig eher als Liga austragen. Ob der FC Bayern für immer in der Bundesliga spielen wird, müssen dann Oliver Kahn und Herbert Hainer entscheiden. Die Bundesliga ist aber immer unser Brot-und-Butter-Geschäft. Das ist Fußball auf höchstem Niveau."

+++ Rummenigge zur Verteilung der TV-Gelder +++

Der Bayern-Boss wird mit einem Einspieler von St.-Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig konfrontiert, der dem FC Bayern fehlende Solidarität vorwirft und eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder fordert: "Der Herr Rettig ist mir keinen Kommentar wert. Auf der letzten Präsidiumssitzung der DFL hat sich der FC Bayern enthalten. Wir sind mit der aktuellen Verteilung auch nicht zufrieden. Man hat in dem Kompromiss nur den Großen etwas weggenommen und nach unten verteilt. Ich war aber immer der Meinung, dass sich Leistung lohnen muss. Wenn wir international relevant bleiben wollen, brauchen wir gute Vereine. Die großen Vereine sind die Lokomotiven.

Rummenigge weiter: "Union hat nachhaltig eine positive Entwicklung genommen, auch Eintracht Frankfurt ist ein gutes Beispiel. Wenn du Dortmund oder Bayern 30 Millionen wegnimmst, sind die kleinen Vereine auch nicht wettbewerbsfähiger. Wer das glaubt, ist an Naivität nicht zu überbieten."

+++ Rummenigge über mögliche Neuzugänge +++

Aus der Runde wird Rummenigge mit möglichen Neuzugängen für den FC Bayern konfrontiert:

... zu Kylian Mbappé: "Ich bin der Meinung, dass er gut hinpasst, wo er spielt. Er ist Franzose und spielt in Paris. Das ist auch finanziell für uns nicht machbar."

... zu Erling Haaland: "Ich will meinem Freund Aki Watzke ruhige Weihnachten bescheren. Diese Frage nach Haaland muss dann in der Zukunft Oliver Kahn beantworten."

+++ Rummenigge über sein Highlight des Jahres +++

"Als der Schlusspfiff kam und wir 1:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen hatten, das war schon eine innere Explosion, weil die Champions League der am schwersten zu gewinnende Wettbewerb ist. Welches Glück da auch auf dem Rasen bei der Mannschaft war."

+++ Rummenigge über seinen Nachfolger Oliver Kahn +++

"Ich glaube aber, wir haben mit Oliver [Kahn] einen tüchtigen Nachfolger. Er ist prädestiniert für den Job und hat das Fußball-Know-how. Ich habe ihm nur einen Ratschlag gegeben: 'Bau dir des beste Netzwerk der Welt auf.' Als ich bei Bayern angefangen habe, habe mir ganz zielbewusst das Amt als Außenminister des FC Bayern ausgesucht. Das Netzwerk ist in dieser Fußballwelt enorm wichtig."

+++ Rummenigge über seine Pläne im letzten Jahr als Bayern-Boss +++

"Ich hasse, den Satz: 'Ich muss nichts mehr beweisen'. Jeder muss sich jeden Tag neu beweisen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache in meinem letzten Jahr nur noch Ehrenrunde. Ich habe früher mit Uli Hoeneß und Karl Hopfner zusammengearbeitet und da war immer die Devise: 'Bis zum letzten Tag alles für den Verein'. Ich bin aber auch kein Fan davon, dass man sich für unersetzlich hält."

+++ Rummenigge zur BVB-Transferstrategie +++

"Ich befürchte, Dortmund hätte Haaland gar nicht gekriegt, wenn sie ihm nicht eine Klausel gegeben hätten, dass er später wechseln kann. Ich verstehe aber, dass Dortmund einem Aubameyang oder Dembélé keine 20 Millionen Euro im Jahr oder mehr zahlen will. Man muss daran denken, dass der Klub 2004 fast pleite war. Der Stachel sitzt tief. Jeder Verein muss sein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Wir müssen aber in Corona-Zeiten alle unsere Geschäftsmodelle aktuell ein Stück weit überdenken."

+++ Rummenigge zum Transfermarkt +++

"Wir halten die Mannschaft zusammen, weil wir wissen: Die Qualität auf dem Platz ist das höchste Gut. Im letzten Sommer sind die Ablösesumme stark gesunken. Wir haben das auch bei Sané erlebt. Da wurde erst ein dreistelliger Millionenbetrag aufgerufen, schließlich haben wir ihn dann für die Hälfte bekommen. Bei den Gehältern geht das jetzt erst los."

+++ Was stimmt nicht beim BVB? +++

Rummenigge: "Es ist klar, dass sie es sich mit der Niederlage bei Union im Meisterschaftsrennen schwer gemacht haben. Die Verletzung von Haaland hat ihnen aber enorm wehgetan. Der ist schon ein großes Kaliber trotz seines jungen Alters."

"Sport1"-Chefredaktuer Gottschalke rechnet mit Favre ab: "Dortmund muss jetzt die Überreste die Favre-Ära beseitigen. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war tot. Deshalb haben sie auch so kurz vor Weihnachten gehandelt. Das Zwischenmenschliche war nichts unter Favre, das gibt aber die entscheidenden Prozente."

+++ Wer wird Trainer auf Schalke? +++

In der Runde werden nun einige Kandidaten für das Traineramt beim FC Schalke 04 diskutiert. Neben Euro-Fighter Marc Wilmots und Ex-Coach Domenico Tedesco fällt auch der Name des entlassenen BVB-Coach Lucien Favre. Bei der Fan-Umfrage des Senders liegt derweil Friedhelm Funkel vorne. Rummenigge hält sich bei den Spekulationen zurück.

+++ Rummenigge sieht Schalke als Verlierer der Geisterspiele +++

"Ich glaube, es gibt Vereine, die extrem darunter leiden, dass keine Zuschauer da sind. Und Schalke 04 ist einer davon. Wenn da gestern noch Fans dabei sind und anfeuern, dann kann da nochmal mehr gehen."

+++ Rummenigge verteidigt Schalke-Boss Jochen Schneider +++

"Jochen Schneider hat auf Schalke ein wahnsinnig schweres Erbe angetreten. Die Mannschaft war schon so bestückt als er kam und die finanzielle Problematik war auch schon da. Er hat sportliche Entscheidungen mitgetroffen, aber nicht allein getroffen. Schalke war schon vorher in der negativen Spur. Sie brauchen jetzt einen Befreiungsschlag."

+++ Themenwechsel: FC Schalke 04 +++

Nach der Diskussion über den FC Bayern kommen die Gesprächsteilnehmer nun auf den FC Schalke 04 zu sprechen. Das Urteil der Runde zur Lage bei Königsblau ist vernichtend: "Alle sagen immer, der Kader sei zu gut, um abzusteigen. Das sehe ich anders. Die Art und Weise wie sie Spiele verlieren ist bezeichnend. Mir fehlt die Fantasie, wie Schalke auch nur ein Spiel gewinnen will", kommentiert Alfred Draxler.

Rummenigge sieht bei Schalke inzwischen immerhin Ansätze: "Gegen uns haben sie schlecht gespielt. Ich habe jetzt die Spiele gestern und auch in Augsburg gesehen. Ich glaube schon, dass sie immer noch alles versuchen. Aber der Klub ist in einer Ausnahmesituation, die es aktuell in keinem der anderen 17 Klubs gibt. Die haben jetzt seit Januar nicht gewonnen, da fehlt natürlich komplett das Selbstvertrauen. 29 Spiele nicht zu gewinnen, ist Wahnsinn. Da kannst du Guardiola und Mourinho holen, das wird alles nicht funktionieren"

+++ Rummenigges Schlusswort zu Leroy Sané +++

"Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Leroy Sané beim FC Bayern eine erfolgreiche Karriere hinlegen kann. Dabei werden wir ihn unterstützten - wenn nötig aber auch in den Hintern treten."

+++ Rummenigge über den Erwartungsdruck auf junge Spieler +++

"Das ist manchmal aber auch ein Problem unserer Gesellschaft, wir machen Spieler zu schnell zu groß. Auch bei dem Wirtz von Leverkusen, gegen den wir gestern gespielt haben, habe ich schon gelesen, der sei Weltklasse. Aber der ist erst 17. Wir müssen die Spieler in Ruhe formen - nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben."

+++ Rummenigge kritisiert Sané +++

"Er hat nur 30 Minuten gespielt und wurde wieder ausgewechselt. Natürlich ist er nicht glücklich. Aber Hansi Flick hat das perfekt erklärt: Er hat die Aufgabe, das Spiel zu gewinnen und wollte einem Spieler, der eine unglaublich Entwicklung genommen hat - Jamal Musiala - , einwechseln. Da musste jemand weichen. Sané hat unglaubliche Talente. Ich glaube aber, Sané ist noch nicht richtig im FC-Bayern-Gen angekommen. FC-Bayern-Gen heißt für das Thomas Müller. Für mich war Thomas Müller gestern mein Held, wie er marschiert hat. Und der ist sicher nicht so talentiert wie Leroy. Wir sind bereit, jeden Spieler zu fördern, aber wir fordern auch. Leroy muss jetzt den nächsten Schritt machen. Er muss seinen Charakter an den FC Bayern anpassen. Wir verzeihen alles, aber man muss immer alles reinwerfen. Die Mannschaft wird sich nicht seinem Charakter anpassen, er muss sich der dem Charakter der Mannschaft anpassen."

+++ Rummenigge über Kimmich +++

"Kimmich hat uns in den letzten Wochen natürlich klar gefehlt. Unser Mittelfeld wurde teilweise leicht überspielt. Das wird sich mit ihm wieder ändern. Er fordert auch die Bälle und macht immer Druck."

+++ Vertragsverlängerung mit Boateng? +++

"Wir haben uns entschieden, dass wir uns zu einem passenden Zeitpunkt in der Rückrunde hinsetzen werden und über die Zukunft reden wollen. Ein Spieler in seinem Alter muss da etwas Geduld haben. Aber ich finde, dass er eine ordentliche bis gute Saison spielt."

+++ Rummenigge zum Alaba-Poker +++

"Wir haben viele Gespräche geführt, immer mit dem Ziel, den Vertrag zu verlängern. Irgendwann gab es dann mal ein finales Gespräch mit dem Hinweis, dass das Angebot jetzt angenommen werden muss. Das ist nicht passiert und dann hat unser Präsident Herbert Hainer das Angebot vom Tisch genommen. Seitdem hat es keine Gespräche mehr gegeben. Wir wären waren offen, um nochmal zu reden, wenn David auf uns zu kommt. Ich habe auch das Gefühl, er beim FC Bayern bleiben will. Das Angebot, was ihm auf dem Tisch gelegen hat, war aber extrem honorig und hat seine Bedeutung für den FC Bayern anerkannt. Wir haben viele Schritte auf ihn zu gemacht. Wir haben alles in die Waagschale gelegt. Aber wir müssen jetzt akzeptieren, das es nicht gereicht hat."

+++ Rummenigge hadert mit dem Bayern-Lazarett +++

"Momentan haben wir leider auch zu viele verletzte Spieler. Wir haben das Interesse, dass die Spieler auch auf dem Platz stehen, weil wir haben eine lange Saison, die alle fordert. Wir brauchen da fitte Spieler, die der Trainer reinwerfen kann."

+++ Rummenigge lobt Lewandowski +++

"Natürlich musst du marktgerecht bezahlen. Du darfst nicht glauben, dass Spieler nur bei uns bleiben, weil es ihnen hier gefällt und sie München schön finden. Aber ich muss auch sagen, dass Robert an angenehmer Gesprächspartner ist. Er spricht Probleme offen an und geht immer in die Tiefe."

+++ Bayern will auch die Klub-WM gewinnen +++

"Die Mannschaft will den sechsten Titel auch gewinnen. Wir fahren da nicht hin, um Geld zu verdienen. Das ist eine reine Geste, um der Mannschaft auch die Möglichkeit zu geben, einen weiteren Titel zu gewinnen."

+++ Rummenigge über Lewandowski +++

"Er ist 2014 zu uns gekommen und hatte eine Zeit lang schon im Hinterkopf zu Real Madrid zu wechseln, weil er unbedingt die Champions League gewinnen und Weltfußballer werden wollte. Ich glaube, klick hat es bei ihm gemacht, als wir vor zwei Jahren seinem Vertrag verlängert haben. Wir haben ihm klar gemacht, dass wir ihn nicht abgeben, weil wir immer seine Qualität verstanden haben. Er ist sowas wie unserer Rückversicherung, er kann Spiele im Alleingang entscheiden."

+++ Rummenigge zur Schwäche der Bayern in der Anfangsphase +++

"Wir müssen uns da besser konzentrieren. Aber man darf nicht vergessen, dass wir ein Wahnsinnsjahr gespielt haben. Es gibt keine Mannschaft, die in 2020 so viele Spiele auf dem Niveau gemacht hat. Da ist man dann irgendwann auch mal müde. Manchmal fehlen dann einfach die letzten Prozente. Hansi Flick hat aber auch gestern nach dem Spiel nochmal darauf hingewiesen. Der Charakter dieser Mannschaft ist außergewöhnlich.

+++ Rummenigge zur Rolle der Bundesliga +++

"Unsere Benchmark ist die Bundesliga, die Spiele in Deutschland sind die besten der Welt aktuell. Wir müssen uns vor niemandem verstecken, die Bundesliga hat sich enorm weiterentwickelt. Das hat man gestern in Leverkusen gesehen. Da wird gut gearbeitet. Das Ergebnis wird sein, dass die Bundesliga nachhaltig von der guten Arbeit profitieren wird."

+++ Rummenigge kommentiert die Abhängigkeit von Neuer und Lewandowski +++

"Das sind die beiden besten Spieler des Jahres 2020. Sie sind zurecht Weltfußballer geworden. Es war immer Roberts Traum, er hat früher immer gedacht, er könnte das nur bei Real Madrid schaffen. Aber er ist einfach vorne und macht seine Tore. Ich dachte immer, der Rekord von Gerd Müller von 40 Toren in einer Saison ist für die Ewigkeit, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wir haben aber auch noch andere Spieler dazwischen. Joshua Kimmich hat auch in den letzten Wochen in der Reha alles reingeworfen und ist enorm wichtig."

+++ Gleicht geht es um den FC Bayern +++

Als nächstes Thema nimmt sich die Runde gleich den FC Bayern vor. Neben der ungewohnten Defensivschwäche in der Anfangsphase soll auch die Rolle von Leroy Sané beleuchtet werden, der gegen Leverkusen erst ein- und dann wieder ausgewechselt wurde.

+++ Reif zu Thuram: "Die Sperre kann nicht lang genug sein" +++

Doch bevor es um den FC Bayern geht, debattiert die Runde die Entgleisung von Gladbachs Marcus Thuram, der am Samstag im Spiel gegen Hoffenheim seinen Gegenspieler Stefan Posch angespuckt und dafür die Rote Karte kassiert hatte: "Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Du stehts vor einem Menschen und spuckst ihm ins Gesicht. Das ist etwas, das du im Zusammenspiel von Menschen gar nicht in deinem Spektrum haben darfst. Ich würde den ungern noch einmal irgendwo sehen. Die Sperre kann nicht lang genug sein", sagt Marcel Reif.

Rummenigge hält sich in seiner Äußerung etwas mehr zurück: "In der Bewertung sind wir da alle gleich, da sind wir uns einig. Bei Gladbach betreibt man jetzt natürlich Schadensbegrenzung. Ich glaube der Spieler hat sich da auch selbst erschrocken. Die Art und Weise, wie er vom Platz gegangen ist, zeigt ja, dass er weiß, was er da angestellt hat. Er wäre vielleicht auch gut beraten, eine Spende zu machen. Er hat auch dem Verein massiv geschadet."

+++ Rummenigge zieht Kurzbilanz +++

In seinem kurzen Eingangsstatement resümiert der Bayern-Boss das Jahr des Klubs: "Was wir 2020 erlebt habe, war fußballerisch besonders, aber wir sind natürlich trotzdem weiter geerdet." Gleich dürfte er seine Einschätzungen weiter ausführen.

+++ Los geht's +++

Moderator Thomas Helmer eröffnet die Runde mit einem Überblick über die Themen. Neben dem FC Bayern soll es natürlich auch um die beiden Sorgenkinder aus dem Ruhrpott, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04, gehen.

+++ Prominente Runde +++

Neben dem Bayern-Boss werden sich in München noch weitere prominente Gäste einfinden. Kommentator-Legende Marcel Reif, "Sport1"-Chefdakteur Pit Gottschalk sowie der langjährige Sportchef der "Bild" Alfred Draxler werden Rummenigge ins Kreuzverhör nehmen.

+++ In wenigen Momenten geht's los! +++

In Kürze startet die Übertragung. Wir sind gespannt, was Rummenigge zu erzählen hat!

+++ Leroy Sanés "Höchststrafe" sorgt für Schlagzeilen +++

Obwohl das Topspiel gegen Bayer Leverkusen für den FC Bayern nahezu nach Plan verlief, beherrschte ein für den Rekordmeister eher unschönes Thema im Nachgang die Schlagzeilen: die "Höchststrafe" für Leroy Sané.

In der 32. Minute rein, nach einem wieder einmal schwachen Auftritt in der 68. Minute bereits wieder raus - Sané war am Samstagabend einer der wenigen Verlierer beim FC Bayern. Höchstwahrscheinlich wird Karl-Heinz-Rummenigge am Sonntag nicht um ein Statement zum 45-Millionen-Euro-Neuzugang herumkommen.

+++ Causa Alaba noch immer nicht geklärt +++

Nach einem monatelangen Poker hat der FC Bayern sein Angebot für eine Vertragsverlängerung mit David Alaba erst kürzlich medienwirksam zurückgezogen. Bis heute ist die Personalie nicht endgültig geklärt.

Wie Karl-Heinz-Rummenigge die derzeitige Situation des Österreichers einordnet, dürfte eine der spannendsten Fragen im heutigen "Doppelpass" sein!