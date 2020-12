PSV-Talent bringt sich beim FC Bayern ins Gespräch

PSV Eindhoven - FC Utrecht via www.imago-images.de

Yorbe Vertessen will zum FC Bayern München

Mitte Dezember gab das belgische Sturm-Talent Yorbe Vertessen sein Debüt für die PSV Eindhoven. Doch der 19-Jährige träumt bereits von mehr und flirtet offen mit dem FC Bayern München.

Im Interview mit der niederländischen Zeitung "Het Nieuwsblad" äußerte der Mittelstürmer den Wunsch, bald für die Münchner zu spielen: "Ich bin sehr ambitioniert und träume von einer Zukunft in Deutschland oder England. Dort sind Manchester City und Bayern München meine Herzensklubs", ließ der Angreifer verlauten.

Die PSV Eindhoven, wo der belgische U19-Nationalspieler derzeit mit dem ehemaligen BVB-Star Mario Götze zusammenspielt, sei für ihn derweil nur ein Sprungbrett, um sich für einem großen Verein zu empfehlen.

Schon seit elf Jahren bei der PSV

Ob ein Wechsel des Offensivspielers in die bayrische Landeshauptstadt für die dortigen Entscheidungsträger ebenfalls denkbar wäre, ist unklar. In den letzten beiden Jahren verpasste Vertessen verletzungsbedingt einen Großteil der Spiele. So kam er in der zurückliegenden Saison gerade einmal auf zehn Einsätze für das PSV-Nachwuchsteam. Im Profibereich ist er mit fast 20 Jahren noch immer ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt.

Vertessen spielt bereits seit elf Jahren für verschiedene Nachwuchsteams des 24-fachen niederländischen Meisters. 2018 war er mit gerade einmal 16 Jahren im erweiterten Kreis der U19, die damals den Junioren-Meistertitel gewann.