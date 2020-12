Julian Nagelsmann erklärt Absage an Real Madrid

kolbert-press/Christian Kolbert

Julian Nagelsmann ist Trainer von RB Leipzig

Julian Nagelsmann von RB Leipzig wird immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, etwa mit dem Liga-Konkurrenten BVB. Doch auch Real Madrid war schon einmal am 33-Jährigen interessiert. Nun hat der RB-Coach verraten, warum er sich damals gegen die Königlichen entschieden hat.

"Es ist nicht so, dass ich damals einen unterschriftsreifen Vertrag vor mir liegen hatte", erklärte Nagelsmann im Gespräch mit "Sport Bild". Real Madrid wollte im Sommer 2018 lediglich "ein Gespräch" mit dem jungen Trainer führen, um ihn kennenzulernen.

Doch Nagelsmann lehnte ab. "Ich habe gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn macht. Es wären nur drei Wochen bis zum Trainingsauftakt gewesen, ich konnte kaum Spanisch", führte der Coach aus, der damals noch in Diensten der TSG Hoffenheim stand: "Das hätte weder meinem noch dem Anspruch von Real genügt. Und es ist ratsam, mehrere Saisons bei einem Verein zu bleiben, um zu lernen."

Nagelsmann blieb daher bis zum Sommer 2019, wechselte dann zu RB Leipzig. Mit den Roten Bullen wurde er in seiner ersten Saison Dritter in der Liga und erreichte das Halbfinale der Champions League.

Obwohl sich Nagelsmann in Leipzig wohl fühlt, ist ein Wechsel zu einem europäischen Top-Klub in Zukunft nicht ausgeschlossen. "Aus beruflicher Sicht" seien solche Vereine interessant, "wenn man realistisch Titel gewinnen kann. Ich habe dafür ein Säulen-Prinzip, um Vereine zu bewerten. Wie sind die sportlichen Ambitionen? Wie realistisch sind Titel? Wie ist die finanzielle Situation des Vereins? Wie ist die Stadt für das private Umfeld?" Schon bei seinem Wechsel nach Leipzig hätten ihm diese Fragen geholfen, so Nagelsmann.

Nagelsmann: "Muss nicht irgendwann Welttrainer sein"

An sich selbst legt der RB-Coach zudem hohe Maßstäbe an. "Ich sehe mich als talentierten Trainer, der gern zu den Besten vorstoßen möchte und noch viel Entwicklungspotenzial hat."

Der ehrgeizige Coach ergänzte: "Ich muss nicht irgendwann Welttrainer des Jahres sein, aber ich möchte gerne eines Tages als einer der besten Trainer genannt werden." Was ihm dafür noch fehlt, sei ihm auch klar: "Wenn du im obersten Regal ankommen möchtest, musst du etwas gewinnen. Außer der U19-Meisterschaft habe ich noch keine Titel. Da stehen also einige Kollegen vor mir."

Nagelsmann bestätigte zudem, dass Tradition und Fan-Aufkommen für ihn bei der Vereinswahl kaum eine Rolle spielen würden. "Aus beruflicher Sicht ist es ein großer Klub, wenn man realistisch Titel gewinnen kann", sagte er. Auch die politische Situation im Klub und die Stadt wären entscheidend. "Unter diesen Gesichtspunkten habe ich mich auch für Leipzig entschieden", so Nagelsmann.