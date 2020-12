Götze bestätigt Gespräche mit dem FC Bayern

Marcel van Dorst via www.imago-images.de

Götze sprach mit dem FC Bayern über mögliche Rückkehr

Mario Götze hat Gespräche mit dem FC Bayern über eine mögliche Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister bestätigt.

"Wir haben im Sommer offen über meine Zukunft gesprochen, über Bayerns Pläne. Sie haben gesagt, dass sie mich als Menschen und Spieler schätzen und sich mich schon noch mal bei Bayern hätten vorstellen können", sagte der WM-Held von 2014 im Interview mit der "Sport Bild".

Götze verließ Borussia Dortmund schließlich ablösefrei Richtung PSV Eindhoven. Dass bei seinem Abschied von den Schwarz-Gelben der Eindruck erweckt wurde, er habe wegen zu hoher Gehaltsforderungen keinen neuen Vertrag bekommen, stößt bei Götze noch immer bitter auf.

"Das war eine Sache, die man eleganter hätte lösen können", sagte der 28-Jährige: "Ich war schon enttäuscht, dass das so dargestellt wurde. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Geld ist nicht mein Antrieb."

Götze: PSV erinnert an BVB unter Klopp

In Eindhoven blüht Götze auf, auch weil er nicht mehr so im Fokus steht wie noch zu Bundesligazeiten. Sportlich fühlt er sich an die Dortmunder Meisterjahre 2011 und 2012 unter Trainer Jürgen Klopp zurückerinnert. "Auch wir versuchen, guten und attraktiven Offensivfußball zu spielen mit viel Power", sagte Götze: "Ajax ist genau wie Bayern damals der klare Favorit auf den Titel."

Der geringere Medienrummel passt Götze gut in den Plan. "Ehrlich gesagt, bin ich gerade schon froh darüber. Denn so war es ja eigentlich seit Beginn meiner Karriere. Natürlich ist der Fokus auf PSV in Holland groß, aber für mich ist es schon etwas entspannter als die Jahre zuvor. Das neue Umfeld, die neuen Gegner, die neuen Herausforderungen, das gefällt mir alles sehr", sagte er.

Der 28 Jährige erneuerte seinen Wunsch, in seiner Karriere noch die Champions League zu gewinnen. "Ich habe auf Vereinsebene noch keinen großen internationalen Titel gewonnen, das will ich unbedingt erreichen. Jetzt greifen wir mit PSV in der Europa League an. Die Champions League ist noch mal eine Nummer größer - die reizt mich nach wie vor."