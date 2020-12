Schalke verliert Mitarbeiter an den FC Liverpool

Markus Fischer via www.imago-images.de

Dr. Andreas Schlumberger verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zum FC Liverpool

Der FC Schalke 04 verliert einen Mitarbeiter an den FC Liverpool. Wie die Königsblauen am Dienstagvormittag bekanntgaben, schließt sich Reha-Leiter Dr. Andreas Schlumberger dem Team von Jürgen Klopp an.

Schlumberger war erst im Januar 2020 als Leiter Fitness und Prävention von Borussia Mönchengladbach zu Schalke gewechselt und dort seit Juli als Leiter Reha tätig.

Den frei gewordenen Posten bei den Knappen übernimmt Werner Leuthard, der seit Sommer Leiter Performance Lizenzspieler ist.

In Liverpool verstärkt Schlumberger die Abteilung um Fitnesschef Andreas Kornmayer, Physio-Leiter Lee Nobes und Teamarzt Dr. Jim Moxon. Mit Jürgen Klopp arbeitete der 54-Jährige bereits bei Borussia Dortmund zusammen. Auch für den FC Bayern und den DFB war Schlumberger schon tätig.