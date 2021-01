Heldt lässt Zukunft von BVB-Leihgabe Wolf offen

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Spricht über BVB-Leihgabe Marius Wolf: Horst Heldt, Manager des 1. FC Köln

Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln hat die Zukunft der Leihspieler Elvis Rexhbecaj und Marius Wolf zunächst offen gelassen.

"Erst mal werden wir zeitnah mit beiden darüber sprechen, was sie sich selbst wünschen. Bei beiden endet die Leihe, da braucht man eine gemeinsame Vorstellung. Das thematisieren wir intern und schauen, ob es Möglichkeiten für uns gibt", sagte Heldt dem "Express".

Rexhbecaj ist bis Saisonende vom VfL Wolfsburg, Wolf vom BVB nach Köln ausgeliehen. Beide gehören zur Stammformation von Trainer Markus Gisdol.

Den 23 Jahre alten Rexhbecaj lobte Heldt in den höchsten Tönen. "Seitdem er hier ist, macht er das ganz hervorragend, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Elvis ist ein junger Spieler, der mit seinen Leistungen noch lange nicht am Ende ist, und zudem eine außergewöhnliche Mentalität hat. Ich traue ihm viel zu", sagte der Manager. Er wisse, dass sich Rexhbecaj in Köln wohlfühle und "sich sehr mit dem FC identifiziert".

1. FC Köln: Personalplanung "wieder nicht langweilig"

Insgesamt werde die Kölner Personalplanung für die kommende Spielzeit "wieder nicht langweilig", sagte Heldt. "Wir haben Entscheidungen zu treffen bezüglich verliehener Spieler und auslaufender Verträge – damit werden wir uns schon bald auseinandersetzen."

Es sei jedoch "nichts ist in Stein gemeißelt, solange wir keine Klarheit haben, in welcher Liga wir spielen", so der Ex-Profi. "Ich bin optimistisch, dass es die Bundesliga sein wird, wenn wir unseren eingeschlagenen Weg beibehalten und gemeinsam dieses Ziel verfolgen."

Im Oberhaus sei "nichts einfach" für den FC, man werde sich "jeden Punkt hart erarbeiten" und immer an die "maximale Schmerzgrenze gehen" müssen, so Heldt. Köln spielt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg 2019 erneut gegen den Abstieg.