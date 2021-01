Wie damals unter Lattek? BVB droht Negativrekord

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim BVB läuft es in den eigenen "vier Wänden" nicht

Mit nur 22 Punkten aus den ersten 13 Bundesligaspielen läuft Borussia Dortmund seinen Ansprüchen in dieser Saison hinterher. Problematisch ist vor allem die ungeahnte Heimschwäche des BVB, die am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg in einem Negativrekord gipfeln könnte.

2:3 gegen den FC Bayern, 1:2 gegen den 1. FC Köln, 1:5 gegen den VfB Stuttgart: Die tabellarische Talfahrt des BVB nahm ihren Ursprung in den letzten Wochen vor allem in den Heimspielen. Die einstige "Festung" Signal Iduna Park bröckelt in der laufenden Spielzeit gewaltig. Gegen den VfL Wolfsburg droht den Schwarz-Gelben nun die Einstellung eines Negativrekords.

Verlieren die Dortmunder am Sonntag auch gegen die Niedersachsen, wäre es die vierte Heimniederlage in Folge. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte der Schwarz-Gelben erst ein Mal.

Zuvor ging der BVB nur in der Saison 1999/2000 in vier Heimspielen in Folge leer aus. Die Gegner damals: Arminia Bielefeld (1:3), der HSV (0:1), die SpVgg Unterhaching (1:3) und der FC Bayern (0:1).

BVB-Negativrekord unter Udo Lattek

Kurios: Auch damals gab es während der Pleitenserie einen Trainerwechsel in Dortmund. Bernd Krauss musste nach dem Spiel gegen Unterhaching seinen Hut nehmen. Für ihn übernahm Udo Lattek das Ruder.

Die Trainer-Ikone war in jener Saison bereits der dritte Dortmund-Coach, nachdem Michael Skibbe an den ersten Spieltagen auf der Bank saß.

Die akute Heimschwäche der Borussia dieser Tage ist längst auch intern ein Thema, wie Trainer Edin Terzic am Samstag verriet. "Wir müssen wieder eine Heimstärke entwickeln", forderte er daher vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg. Und auch Sportchef Michael Zorc bekannte: "Wir haben zuhause zu viele Spiele verloren."

Aus den ersten sechs Heimspielen der Saison holte der BVB gerade einmal neun Punkte. In der aktuellen Heimtabelle der Bundesliga reicht diese Ausbeute nur zu Platz acht. So schlecht stand das Team am Ende einer Saison zuletzt vor sechs Jahren dar.