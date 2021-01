Schneider über Schalke-Aus: "... dann werde ich gehen"

Ralf Ibing

Jochen Schneider steckt mit dem FC Schalke 04 in der Krise

Einen Tag nach dem misslungen Trainer-Debüt von Christian Gross mit der 0:3-Klatsche bei Hertha BSC hat sich Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 am Sonntag in der TV-Sendung "Sky90" einigen kritischen Fragen gestellt - und dabei unter anderem die Verpflichtung des neuen Coaches verteidigt.

Er kenne Christian Gross schon aus gemeinsamen Stuttgart-Zeiten, erklärte Schneider, der dem Schweizer dort hervorragende Arbeit attestierte. Der FC Schalke habe "in den letzten Monaten oft den falschen Ansatz gewählt", gab der Sportchef zu. Jetzt verspreche er sich von Gross, "dass wir aus der Situation wieder rauskommen".

Auf mögliche Neuverpflichtungen sollten die Fans der Knappen dabei besser nicht hoffen denn: "Das ist bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die hier herrschen, nicht einfach." Dennoch werde er alles versuchen, um die Mannschaft weiter zu verstärken, versprach Schneider.

Dass sein eigenes Schicksal eng mit dem von Christian Gross verknüpft ist, gab der Sportchef unumwunden zu: "Ja, da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn man mir sagt, ich bin nicht mehr gefragt, werde ich gehen. Aber ich werde kämpfen, ich renne nicht weg."

Die wichtigen Aussagen des Schalker Sportchefs in der Übersicht:

+++ Schneider über eine mögliche Tönnies-Hilfe +++

Clemens Tönnies hat überragende Verdienste für den FC Schalke 04. Das ist mir oft zu kurz gekommen. Ich fand es auch nicht in Ordnung, wie er letztes Jahr durchs Land getrieben wurde. Als wenn er der Alleinverantwortliche für die Corona-Krise wäre. Er leidet wie alle unter der Situation. Ob er dann dem Verein noch hilft, werden wir sehen. Aber so geht man nicht mit Leuten um, die sich so lange für einen Verein eingesetzt haben.

+++ Schneider über einen neuen Sportdirektor und Ebbe Sand +++

Das sind Dinge, die wir intern behandeln. Da bin ich der falsche Mann, um über solche Spekulationen Auskunft zu geben. Ich sage nichts dazu. Wenn ich dementieren wollte, hätte ich dementiert. Wenn ich bestätigen wollte, hätte ich bestätigt.

+++ Schneider über Kolasinac +++

Sead hat eine überragende Mentalität, eine großartige Einstellung und er verkörpert die besondere Liebe zu Schalke 04. Darüber hinaus ist er auch noch ein exzellenter Spieler. Das Gesamtpaket hat uns glücklich gemacht. Wir erhoffen uns viel von ihm. Er muss aber nicht die ganze Last auf seinen Schultern tragen. Wir hoffen schon, dass er dabei hilft, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen.

+++ Schneider über Transfers und die Uth-Forderung +++

Mark ist ein toller Junge, ein hervorragender Spieler und er interessiert sich auch für das große Ganze. Er sieht auch, wo wir Defizite haben und da ziehen wir natürlich an einem Strang. Wir versuchen natürlich auch noch die Mannschaft zu verstärken. Das ist bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die hier herrschen, aber nicht einfach. Wir werden alles tun in den kommenden Tagen, um die Mannschaft zu verstärken. Ich freue mich, wenn sich ein Spieler so einbringt, wie Mark Uth.

+++ Schneider über seine Zukunft und die Matthäus-Kritik +++

Lothar Matthäus sagt viele kluge Dinge und da werde ich nicht um den heißen Brei herumreden, ja. Aber es geht nicht um mich, sondern um den FC Schalke. Ich renne nicht davon. Wenn man mir sagt, ich bin nicht mehr gefragt, werde ich gehen. Aber ich werde kämpfen, ich renne nicht weg.

+++ Schneider über Gross' Ansatz vom "harten Hund" +++

Diese Frage können wir alle in einigen Monaten beantworten. Sie können gerne mal in Stuttgart nachfragen, wie Christian Gross damals bei einem Sami Khedira ankam.

+++ Schneider über die Entscheidung für Gross und gegen Funkel +++

Ich möchte nicht über andere Trainer sprechen. Wir haben uns für Gross entschieden. Ich habe ausführlich erläutert, warum wir das getan haben.

+++ Schneider über Christian Gross und die Krise +++

Wir haben in den letzten Monaten oft den falschen Ansatz gewählt. Wir haben viele Gegentore bekommen und ich glaube, da wird er den richtigen Schlüssel finden. Ich verspreche mir von ihm, dass wir aus der Situation wieder rauskommen. Es ist okay, dass uns alle abgeschrieben haben. Ich hoffe, dass uns das noch mal eine besondere Kraft gibt und wir das schaffen.

+++ Schneider über das Hertha-Spiel +++

Wir sind ordentlich in das Spiel reingekommen und hatten zwei Chancen. Dann kriegen wir das 0:1 und sind schlecht aus der Pause gekommen. Das 0:2 hat uns den Stecker gezogen. Dann haben wir nicht mehr viel gezeigt.

+++ Schneider über den FC Schalke +++

Wir werden alles dran setzen, dass wir uns noch retten. Das war gestern natürlich enttäuschend, aber wir geben nicht auf.

+++ Ist der FC Schalke 04 überhaupt noch zu retten? +++

Ist der FC Schalke 04 überhaupt noch zu retten? Wie will der klamme Revierklub bis zum Ende der Transferperiode am 1. Februar noch Neuzugänge an Land ziehen? Sind Christian Gross sowie Rückkehrer Sead Kolasinac wirklich die ersehnten Heilsbringer? Diese und mehr Fragen wird Schneider bei seinem Live-Auftritt beantworten müssen.

+++ Jochen Schneider, Armin Veh und Co. zu Gast bei "Sky90" +++

Neben Schneider begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr auch den früheren Bundesliga-Profi, -Trainer und -Manager Armin Veh im Studio. Als Experte fungieren Dietmar Hamann sowie "Sky"-Journalist Sebastian Hellmann.