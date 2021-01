2. Bundesliga: HSV übernimmt Tabellenspitze

APA (dpa)

Favoritensieg im Volksparkstadion

Der Hamburger SV überholt Holstein Kiel und führt nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr die Tabelle der 2. Bundesliga an.

Der Hamburger SV hat zum Start ins neue Fußballjahr die Tabellenführung der 2. deutschen Bundesliga erobert. Der HSV besiegte in der 14. Runde Jahn Regensburg mit 3:1, zudem unterlag am Sonntag der bisherige Spitzenreiter Holstein Kiel dem VfL Osnabrück 1:2. Beim vierten Sieg der Hamburger in Serie fehlte Lukas Hinterseer erneut, laut Medienberichten konnte der Tiroler nach einer Erkältung länger nicht mit der Mannschaft trainieren.

Der HSV hält nun bei 29 Zählern und überholte damit den norddeutschen Rivalen aus Kiel (28). Den dritten Platz festigte die Spielvereinigung Greuther Fürth (27) durch ein 2:1 gegen den seit nunmehr elf Spielen sieglosen FC St. Pauli. Bei den Gästen kam der lange verletzt gewesene Guido Burgstaller ab der 85. Minute zu seinem Kurzeinsatz.

Am Montag kann Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen den SC Paderborn nach Punkten mit dem Vierten VfL Bochum (26) gleichziehen. Der VfL hatte bereits am Samstag mit Robert Žulj 2:1 gegen Darmstadt gewonnen.

Im Kampf gegen den Abstieg verpasste am Sonntag Eintracht Braunschweig mit Dominik Wydra einen Befreiungsschlag und verlor 1:3 bei Erzgebirge Aue (Philipp Zulechner auf der Bank). Mit zwölf Zählern haben die Niedersachsen als Tabellen-15. einen Punkt Vorsprung auf den SV Sandhausen, der beim 0:4 in Hannover chancenlos blieb.

apa