Erste BVB-Wochen für Moukoko "schwierig"

Neundorf/Kirchner via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko ist die Zukunftshoffnung des BVB

Youssoufa Moukoko ist nicht nur der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten, sondern auch die große Zukunftshoffnung des BVB. Klubchef Hans-Joachim Watzke sagt dem jungen Stürmer eine goldene Zukunft voraus und kennt die Gründe für die Anlaufschwierigkeiten des Teenagers.

Selten war der Hype vor einem Bundesliga-Debüt größer als bei Youssoufa Moukoko. Am 21. November 2020 stand der 16-Jährige erstmals in der Bundesliga auf dem Feld und wurde damit zum jüngsten Spieler der Liga-Historie. Weitere Einsätze folgten in den Wochen danach, so richtig wollte der Knoten beim Dauer-Torschütze der Dortmunder U19 aber nicht platzen.

Klubchef Hans-Joachim Watzke glaubt den Grund für die Anlaufprobleme des Youngsters zu kennen. "Ich habe gesehen, wie sehr Youssoufa sich dann doch unter Druck gesetzt fühlte. In den ersten Spielen hatte ich nicht den Eindruck, dass er der ist, den man aus dem Nachwuchs kennt," sagte der BVB-Boss im "kicker"-Interview.

Watzke sieht goldene Zukunft für Moukoko

Die Situation in den ersten Wochen sei "schwierig für ihn" gewesen, urteilte Watzke mit Blick auf die ersten Moukoko-Spiele, in denen der Youngster ausgerechnet die großen Fußstapfen ausfüllen musste, die Erling Haaland durch sein verletzungsbedingtes Fehlen hinterließ.

Mit seinem ersten Bundesligator gegen Union Berlin ist der Knoten bei Moukoko aber endgültig geplatzt, ist Watzke überzeugt: "Und an diesem Punkt wird er jetzt sicher auch weitermachen."

Dass der 16-Jährige vor einer goldenen Zukunft steht, ist für Watzke sicher. "Er benimmt sich tadellos, ist sehr ernsthaft, weiß genau, was er will. Youssoufa wird seinen Weg machen, das ist keine Frage", lobte der Dortmunder Klubchef auch und vor allem die Einstellung des Teenagers, der für die Borussia bislang 278 Pflichtspielminuten absolvierte.