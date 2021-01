Rechtsverteidiger-Talent weckt BVB-Interesse

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Brandon Soppy (l.) soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist Borussia Dortmund offenbar in Frankreich auf Brandon Soppy von Stade Rennes gestoßen.

Laut dem französischen Sender "Eurosport" hat der BVB Interesse an dem 18-jährigen Rechtsverteidiger hinterlegt.

Soppy ist noch bis 2022 an Stade Rennes gebunden, seinen Vertrag beim Ligue-1-Klub will der französische U19-Nationalspieler allerdings nicht verlängern. Die Verhandlungen seien komplett auf Eis gelegt, heißt es in dem Bericht.

Und das obwohl Soppy erst in dieser Saison den Durchbruch beim Klub aus der Bretagne schaffte. Allerdings bekommt er nicht gerade viel Spielpraxis. In der Liga stand das Eigengewächs in der aktuellen Spielzeit erst fünf Mal auf dem Platz, in der Champions League durfte der Verteidiger zwei Mal ran. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei noch nicht.

AS Rom scheitert mit mehreren Angeboten für Soppy

Soppy hat aber nicht nur das Interesse des BVB geweckt. Auch die AS Rom soll bereits die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben. Dem "Eurosport"-Bericht zufolge ist der italienische Hauptstadtklub aber mit einem Angebot in Höhe von vier Millionen Euro (plus 20 Prozent am Weiterverkauf) bei Stade Rennes abgeblitzt.

Offenbar war das nicht die erste Offerte der Römer, schon im Sommer soll die Roma versucht haben, Soppy nach Italien zu locken. Damals hat man in Rennes wohl noch darauf gehofft, das Eigengewächs von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können.

Mit Thomas Meunier, Lukasz Piszczek, Felix Passlack und Mateu Morey ist Borussia Dortmund auf der Rechtsverteidiger-Position eigentlich gut besetzt. Allerdings beendet Piszczek im Sommer seine Karriere, Sommer-Neuzugang Meunier konnte noch nicht vollends überzeugen und Passlack wird wohl nicht über seine Joker-Rolle hinauskommen. Soppy wäre womöglich eine geeignete Alternative.