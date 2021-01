Attacke auf Referees: Klopp fühlt sich ungerecht behandelt

Adam Davy via www.imago-images.de

Jürgen Klopp schob nach der Pleite in Southampton Frust

Die 0:1-Niederlage beim FC Southampton hat bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp offensichtlich Spuren hinterlassen. Nach dem Schlusspfiff redete sich der 53-Jährige in Rage.

Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge herrscht bei den Reds Katerstimmung. Noch steht der amtierende englische Meister an der Spitze der Premier League, allerdings können die beiden Manchester-Klubs United und City durch Siege in Nachholspielen bald vorbeiziehen.

Kein Wunder, dass Jürgen Klopp nach dem Rückschlag im menschenleeren St. Mary's Stadium angefressen war. Mit der Pleite bei den Saints, bei denen ausgerechnet Ex-Liverpool-Stürmer Danny Ings mit einem frühen Traumtor (2.) zum Matchwinner avancierte, hatte der erfolgsverwöhnte Teammanager nicht gerechnet.

Besonders wütend machte ihn ein nicht gegebener Elfmeter, nachdem Star-Stürmer Sadio Mané im Strafraum zu Fall gekommen war.

Elfmeter-Statistik bringt Klopp zur Weißglut

"Ich drehte mich um, wir hatten eine wirklich gute Sicht darauf. Es sah nach einem klaren Strafstoß aus. Ich sprach den vierten Offiziellen an, der sagte: 'Wir haben uns die Szene schon angeschaut, kein Elfer'. Das ist die hundertprozentige Wahrheit", gewährte Klopp Einblick in die Abläufe am Seitenrand.

Der frühere BVB-Coach weiter: "Ich habe gehört, dass Manchester United in den vergangenen zwei Jahren mehr Elfmeter zugesprochen bekommen hat als wir in den letzten fünfeinhalb Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob das mein Fehler ist und wie so etwas überhaupt zustande kommen kann."

Letztendlich wollte Klopp die Schiedsrichterentscheidungen aber nicht als alleinige Ausrede gelten lassen. "Wir können die Pfiffe des Referees nicht ändern, dafür aber unsere Leistung. Darauf muss jetzt unser Fokus liegen", forderte der Welttrainer des Jahres 2020.

Am Wochenende steht für seine Reds das FA-Cup-Duell mit Aston Villa auf dem Programm. In der Liga geht es am 17. Januar mit dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den formstarken Erzrivalen Manchester United weiter.