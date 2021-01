Großkreutz über die BVB-Krise und den Schalker Absturz

Revierfoto via www.imago-images.de

Fühlt sich dem BVB noch immer verbunden: Kevin Großkreutz

Nach seinem Aus beim KFC Uerdingen steht Kevin Großkreutz aktuell ohne Verein da. Ob der frühere BVB-Star weitermacht oder seine Fußballschuhe doch an den Nagel hängt, ist derzeit offen. Das Interesse am aktuellen Geschehen hat der 32-Jährige dennoch nicht verloren. Nun hat er sich zu seinen beiden Lieblingsthemen geäußert: Borussia Dortmund und Schalke 04.

Aus seiner tiefen Verbundenheit zum BVB hat Großkreutz nie einen Hehl gemacht. Bis heute verfolgt er nach eigener Aussage jedes Spiel der Schwarz-Gelben im TV.

"Da bin ich jedes Mal ziemlich emotional dabei, weil ich noch einige von den Jungs gut kenne und sehr an dem Verein hänge", erklärte der ehemalige Nationalspieler im "Sport Bild"-Interview.

In den vergangenen Wochen hat Großkreutz allerdings leiden müssen. Die Negativserie im Dezember samt Trainerentlassung kam auch für den Ur-Dortmunder überraschend.

"Zu meiner Zeit beim BVB sind wir alle immer marschiert bis zum Erbrechen. Wir waren eine Supertruppe mit der richtigen Einstellung und hatten dazu auch Top-Fußballer im Team. Von der Qualität her ist die aktuelle Mannschaft aus meiner Sicht noch besser", zog der Routinier, der mit dem Klub 2011 und 2012 zwei Mal Meister wurde, einen Vergleich.

Großkreutz hofft, dass Haaland "noch ein paar Jahre beim BVB bleibt"

Als generelle Kritik an der Mannschaft wollte er seine Aussage jedoch nicht verstanden wissen. "Wenn ich mir Jungs wie Sancho oder Haaland angucke, das ist schon brutale Qualität. Und ich bin mir sicher: Von denen geht keiner raus und will nicht gewinnen", so Großkreutz.

Der norwegische Torjäger hat es ihm besonders angetan. "Haaland ist geil! Wie der sich nicht nur über seine eigenen Tore, sondern auch über die seiner Mitspieler freut, gefällt mir. Er hängt sich in jedes Duell rein, nimmt die Fans mit - solche Leute brauchen wir", betonte Großkreutz, der hofft, dass der Angreifer "noch ein paar Jahre beim BVB bleibt".

Ebenso begeistert zeigte sich der 32-Jährige von Youngster Youssoufa Moukoko. Dieser sei "krass", habe aber "in der U17- und der U19-Bundesliga schon alles kaputt geschossen" und bringe "mit 16 Jahren alles mit, was ein richtig guter Fußballer braucht".

Absturz des FC Schalke 04 für Großkreutz "echt schon hart"

Doch Großkreutz hat nicht nur seine Borussia fest im Blick, auch das Geschehen beim komplett abgestürzten Ruhrpott-Rivalen FC Schalke 04 bewegt den Defensivspieler.

Allzu spitze Kommentare ersparte er sich angesichts der dramatischen Lage der Königsblauen. "Die haben 2020 ein einziges Ligaspiel gewonnen, das auch noch im Januar. Das ist echt schon hart", stellte Großkreutz fest.