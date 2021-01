Eintracht-Stürmersuche: "Mehrere Kandidaten im Blick"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Adi Hütter hätte gerne noch einen neuen Stürmer im Kader

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird mit immer mehr potenziellen Neuzugängen für die Mittelstürmer-Position in Verbindung gebracht. Nach dem Abgang von Bas Dost in Richtung Club Brügge suchen die Hessen noch immer nach einem Torjäger für die bevorstehende Rückrunde.

Am Donnerstag äußerte sich SGE-Cheftrainer Adi Hütter zur laufenden Stürmersuche. Angesprochen auf den italienischen U21-Nationalspieler Andrea Pinamonti, dessen Name am Main wieder einmal heiß gehandelt wird, meinte Hütter auf der PK vor dem Ligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (ab 15:30 Uhr): "Klar, kenne ich ihn. Ein sehr interessanter Spieler. Aber wir haben mehrere Kandidaten im Blick. Und wir sind natürlich alle hinterher, dass wir einen Stürmer finden vor dem 31. Januar."

Nach dem Abgang von Dost und der Verletzung von Ragnar Ache (Sehnenverletzung) ist Top-Torjäger André Silva aktuell der einzig verbliebene Mittelstürmer in den Reihen der Hessen, die in der Bundesliga in den kommenden Wochen deutlich nach oben klettern wollen.

Der Italiener Pinamonti steht seit letztem Sommer bei Inter Mailand unter Vertrag, kommt bei der Nerazzurri aber noch gar nicht zur Geltung. Hinter Stürmerstar Romelu Lukaku brachte er es in der Serie A bisher erst auf zwei Kurzeinsätze, fiel zudem monatelang mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Leihgeschäft mit Kaufoption im Gespräch

Der 21-Jährige gilt aufgrund seiner Beweglichkeit und Abschlussstärke trotzdem als große Sturmhoffnung in Italien und wurde schon im letzten Jahr mit einem Bundesliga-Wechsel zu Eintracht Frankfurt und sogar Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nach "Bild"-Informationen kann sich Inter wohl ein Leihgeschäft vorstellen, mit einer anschließenden Kaufoption für 15 Millionen Euro.

Da der Handlungsbedarf auf Seiten der Frankfurter aktuell so groß ist, werden noch weitere Stürmer mit den Hessen in Verbindung gebracht. Zuletzt erhielten die Spekulationen um ein Leihgeschäft mit Bayerns Youngster Joshua Zirkzee neue Nahrung.

Aus der Premier League soll Liverpools Champions-League-Held von 2019, Divock Origi, bei der SGE ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der 25-jährige Belgier spielt in den Planungen von Reds-Teammanager Jürgen Klopp keine Rolle mehr. Origi kam lediglich dreimal als Einwechselspieler in der englischen Meisterschaft zum Zug und steht noch bei null Saisontoren.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde außerdem schon über eine Rückholaktion von Luka Jovic von Real Madrid spekuliert. Auch die Namen Cenk Tosun (FC Everton), Sam Lammers (Atalanta Bergamo) und Myziane Maolida (OGC Nizza) fielen zuletzt im Zusammenhang mit der Frankfurter Suche nach einem neuen Backup für André Silva.

Der Portugiese ist seit Monaten in Topform und unter Hütter absolut gesetzt. Derzeit steht er bei neun Saisontreffern. Seit dem Bundesliga-Restart im Mai hat André Silva insgesamt 17 Bundesliga-Tore für Eintracht Frankurt erzielt.