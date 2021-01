Arteta hofft auf baldigen Özil-Abschied

Paul Terry via www.imago-images.de

Mesut Özil verlässt den FC Arsenal wohl noch im Winter

Ex-Nationalspieler Mesut Özil bietet sich offenbar in der Türkei ein Ausweg aus seiner fußballerischen Sackgasse beim FC Arsenal.

In der Heimat von Özils Eltern soll nach Informationen der Nachrichtenagentur "DHA" der Traditionsverein Fenerbahce das Ziel sein. Ein Vertrag über 3,5 Jahre sei bereits ausgehandelt, heißt es.

Dem widersprach allerdings Özils Berater. "Wir fangen jetzt erst an, uns die Optionen mit allen Zahlen und Details anzusehen", sagte Erkut Sögüt bei "ESPN": "Wenn wir im Januar gehen wollen, muss ich mit Arsenal sprechen. In den nächsten sieben bis zehn Tagen wird es etwas klarer sein, denn jetzt, wo das Transferfenster offen ist, können die Dinge schneller gehen."

Auch Arsenals Teammanager Mikel Arteta ließ Özils Zukunft zunächst offen. Er rechne "in den nächsten Tagen" mit einer Entscheidung, so der Spanier. "Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden das intern besprechen."

Bei den Gunners, wo er seit 2013 spielt, hat Özil keine Zukunft mehr. "Natürlich steht es ihm frei, mit anderen Klubs zu verhandeln", sagte Arteta am Donnerstag.

Mitte Dezember hatte die "Bild am Sonntag" schon vom Interesse Feners an einer Verpflichtung des 32-Jährigen berichtet. "Zu 90 Prozent wird Özil sich uns in der Winterpause anschließen", zitierte die "BamS" Beiratsmitglied Murat Zorlu.

Mesut Özil ohne Zukunft beim FC Arsenal

Özil hat bei Arsenal keine Zukunft mehr. Seinen bislang letzten Einsatz für die Gunners bestritt der Mittelfeldspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung.

Im vergangenen Oktober war der gebürtige Gelsenkirchener beim Ex-Meister auch offiziell aus den Aufgeboten sowohl für die Europa League als auch die Premier League gestrichen worden. Er kann damit momentan nur in der U23 spielen.

Vor seiner Ausbootung hatte der Deutsch-Türke ein Angebot zur Auflösung seines noch bis zum Saisonende laufenden Vertrages abgelehnt. Bei Arsenal ist Özil mit einem Wochengehalt von 350.000 Pfund einer der Spitzenverdiener.

"Wenn wir diesen Monat etwas hinkriegen, dann weil es gut ist für beide Parteien. Gut für Mesut und seine Zukunft und gut für den Verein", sagte Arteta zudem.