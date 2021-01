Sechsligist jubelt über FA Cup-Sensation

Russell Hart via www.imago-images.de

Beim Chorley FC gab es nach dem 2:0 kein Halten mehr

Der FA Cup in England schreibt weiter seine ganz eigenen Geschichten. In der dritten Runde des englischen Pokals, schaltete Sechsligist Chorley FC völlig überraschend den ehemaligen Premier League-Klub Derby County aus und darf nun von einem Duell gegen einen ganz Großen träumen.

>> Spielbericht: Chorley FC gegen Derby County

Im Nordwesten Englands jubelt ein Sechsligist über den ganz großen Coup. Der Chorley FC, der aktuell in der National League North spielt und dort momentan nur den zehnten Platz belegt, schaltet in der dritten Runde des FA Cups, Zweitligist Derby County aus, die vor ein paar Jahren noch in der Premier League gekickt haben. Im namentlich passenden "Victory Park" setzten sich die "Magpies" am Ende mit 2:0 durch und schreiben Vereinsgeschichte.

Torschütze Connor Hall war nach dem Schlusspfiff im Interview mit "BT Sport" die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben: "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein fantastischer Erfolg für den Klub, der ihn noch lange begleiten wird. Ich bin gerade einfach nur glücklich."

Große Klubs warten

Bereits der 2:1-Sieg über Peterborough und der damit verbundene erstmalige Einzug in die vierte Runde des FA Cups, war für den Chorley Football Club das bisher beste Abschneiden im nationalen Pokal. Gegen Derby gingen sie daher als klarer Außenseiter in die Partie, doch laut Connor Hall gab sich die Mannschaft mit dieser Rolle nicht ab: "Wir wussten, dass wir uns nicht einfach herumschubsen lassen werden. Wir haben sehr gut ins Spiel gestartet, früh ein Tor erzielt, haben aber hart weiterkämpfen müssen bei diesem knappen Spielstand. Als wir dann das zweite Tor erzielt haben, war das einfach nur unglaublich."

In der nächsten Runde können nun Schwergewichte wie der Liverpool FC, die Wolverhampton Wanderers oder der von Carlo Ancelotti betreute Everton FC folgen, doch Connor Hall hat einen ganz bestimmten Favoriten als nächste Hürde: "Natürlich hoffe ich, dass wir in der nächsten Runde eine der größten Mannschaften ziehen, nämlich Newcastle. Ich bin ein Newcastle-Fan!"

Dafür müsste sich das Team von Steve Bruce, das sich übrigens Spitzname und Vereinsfarben mit Chorley teilt, erstmal gegen Arsenal durchsetzen. Dann könnte es tatsächlich zum emotionalen Aufeinandertreffen kommen.

red