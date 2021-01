Salzburg-Duo im Visier von Arsenal?

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Jubeln Mwepu und Daka bald auf der Insel über Tore?

Nach einer längeren Schwächephase läuft es für den Arsenal FC in den letzten Wochen wieder etwas besser. Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge liegt das Team von Mikel Arteta wieder im Mittelfeld der Premier League. Auf der Suche nach Verstärkungen rutscht nun ein Duo von Red Bull Salzburg ins Visier der "Gunners".

>> Der aktuelle Tabellenstand der Premier League-Saison 2020/21

Nach einer bisher nur mäßigen Saison ist man beim Arsenal FC auf der Suche nach Verstärkungen, am besten schon im Wintertransferfenster. Dabei ist nun offenbar ein Duo von Red Bull Salzburg in den Fokus von Trainer Mikel Arteta gerutscht. Wie "onlinegooner.com" berichtet, stehen die beiden gambischen Nationalspieler Patson Daka und Enock Mwepu bei den "Gunners" hoch im Kurs, ersteres soll als Ersatz für Alexandre Lacezette gedacht sein, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

Arsenal will Mittelfeld aufwerten

Da Arsenal vor allem sein Mittelfeld verstärken möchte, wäre ein flexibler Spieler wie Enock Mwepu durchaus interessant, der 23-Jährige ist unter Jesse Marsch gesetzt, erzielte in der letzten Saison in 36 Pflichtspielen fünf Tore und bereitete zudem sieben weitere vor. Auch in dieser Spielzeit schließt er mit drei Toren und vier Assists in 21 Pflichtspielen an diese Leistungen an.

Laut "The Gooner" haben vor allem seine Auftritte in der Champions League die Verantwortlichen von Arsenal auf ihn aufmerksam gemacht und sehen ihn als günstigere Alternative zu Brighton & Hove Albion-Spieler Yves Bissouma, der ebenfalls ein Kandidat sein soll. Für 12 Millionen Euro soll der gambische Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg offenbar zu haben sein.

Sein frühere Coach bei Kafue Celtic verglich Mwepu aufgrund seiner Spielweise in einem Interview mit "First Time Finish" bereits mit einem ehemaligen, ganz großen Premier League-Star: "Ich habe Enock damals gesagt, dass er der nächste Yaya Touré werden kann. Natürlich wird er immer Enock sein, aber in Sachen Erfolgen glaube ich, dass er das Level von Yaya Touré erreichen kann."

Ein Wechsel zu Arsenal würde diese Einschätzung natürlich vorantreiben, dann wäre er zumindest schon in derselben Liga aktiv, wie der ehemalige Manchester City-Starkicker aus der Elfenbeinküste.

red