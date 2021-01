Röcher nennt Gründe für WAC-Wechsel

GEPA pictures/ Michael Riedler via www.imago-image

Ab sofort wird Thorsten Röcher (li.) mit und nicht gegen Dominik Baumgartner spielen

Nach einer völlig verkorksten Herbstsaison mit gerade einmal einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal, kehrte Thorsten Röcher dem FC Ingolstadt endgültig den Rücken und heuerte beim Wolfsberger AC an. Im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" erklärt er seinen Wechsel.

Seit seinem Transfer im Sommer 2018 von Sturm Graz zum FC Ingolstadt konnte sich Thorsten Röcher beim bayrischen Klub nie wirklich durchsetzen. Kam er in seiner Debütsaison bei den "Schanzern" in der 2. Liga noch auf zwei Tore in 17 Einsätzen, verbrachte er die darauffolgende Spielzeit bereits wieder bei seinem Ex-Klub aus Graz, wo er wieder zu alte Stärke zurückfand. Nachdem eine feste Verpflichtung für die Grazer im Sommer finanziell nicht stemmbar war, versuchte Röcher in der 3. Liga erneut sein Glück in Ingolstadt, die Bilanz ist niederschmetternd.

Der ablösefreie Wechsel zum Wolfsberger AC kommt daher für Röcher genau wie zum richtigen Zeitpunkt, wie er im Interview mit der "Kleinen Zeitung" sagt: "Es fühlt sich echt gut an. Der Herbst war völlig zum Vergessen. Ich habe das Kapitel Ingolstadt für mich abgeschlossen."

"Jetzt fange ich wieder bei null an"

Während viele mit einer Rückkehr zu Sturm Graz spekuliert haben, entschied sich Röcher überraschend für einen Wechsel nach Kärnten zum Wolfsberger AC. Dabei verrät der 29-Jährige aber, dass es bereits im Sommer die ersten Annäherungsversuche gegeben hat: "Es hat schon im Sommer einen Flirt mit dem WAC gegeben. Jetzt hat es gepasst. Auf die Europa-League-Spiele gegen Tottenham freue ich mich riesig. Zudem kenne ich viele Spieler und der offensive Stil taugt mir."

Auf die Frage, warum es zu keiner Rückkehr nach Graz gekommen ist, hat der ehemalige Mattersburg-Profi eine ganz einfache Antwort: "Es hat sich keiner bei mir gemeldet. Seit dem Abgang im Sommer hat es keinen Kontakt mehr gegeben. Aber das muss man akzeptieren. Jetzt fange ich wieder bei null an."

Bei den Fans der Blackies kommt das nicht so gut an, die den Fan-Liebling gerne wieder im schwarz-weißen Trikot gesehen hätte, vor allem da der WAC offenbar keine Ablösesumme für Röcher hinblättern musste. Der könnte sein Debüt für den WAC übrigens vielleicht gleich gegen seinen Ex-Klub aus Graz absolvieren, sollte er bis dahin die nötige Matchfitness haben: "Sturm hat wieder einen sehr guten Flow und es herrscht wieder gute Stimmung. Ich muss mich jetzt im Training beweisen. Fit bin ich zu 100 Prozent, aber die fehlende Matchpraxis ist sicher nicht so einfach abzuschütteln."

