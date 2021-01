Bayer Leverkusen kurz vor Winter-Verpflichtung

POOL/POOL/SID/RICHARD HEATHCOTE

In Leverkusen im Gespräch: Timothy Fosu-Mensah

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar fündig geworden.

Der Werksklub steht nach "kicker"-Informationen vor der Verpflichtung des 23 Jahre alten Timothy Fosu-Mensah vom englischen Rekordmeister Manchester United.

Fosu-Mensahs Vertrag läuft im Sommer aus, er soll aber schon im Januar nach Leverkusen wechseln. Zuerst hatte die Zeitung "Manchester Evening News" berichtet.

Leverkusen benötigt neues Personal auf der Rechtsverteidiger-Position, da Lars Bender im Sommer seine Karriere beenden wird. Als Ablösesumme für Fosu-Mensah sind 1,7 Millionen Euro im Gespräch.

Für Manchester United kam Fosu-Mensah in der laufenden Spielzeit einmal in der Premier League und zweimal in der Champions League zum Einsatz.

Außerdem arbeitet der Werksklub in diesem Transferfenster an der Verpflichtung eines weiteren Flügelstürmers, so das Sportblatt.