Lewandowski erinnert sich an spezielle "Wette" mit Klopp

Kennen sich bestens aus gemeinsamen Tagen beim BVB: Robert Lewandowski und Jürgen Klopp

Robert Lewandowski war im Jahr 2020 mit dem FC Bayern so erfolgreich wie nie zuvor, mit der Wahl zum Weltfußballer setzte er sich schließlich selbst die Krone auf. Nun hat der polnische Ausnahme-Angreifer zurückgeblickt - und eine Anekdote aus gemeinsamen BVB-Tagen mit Jürgen Klopp ausgeplaudert.

In der "Player's Tribune" berichtet Lewandowski, wie die vergangenen Jahre, die letztlich in seiner Auszeichnung zum besten Spieler der Welt mündeten, wie in einem "Film" vor seinem geistigen Auge vorbeizogen.

Jürgen Klopp, sein Trainer und Mentor während der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund, nimmt dabei im "dritten Akt" eine entscheidende Rolle ein.

"Einmal habe ich mit Jürgen Klopp gewettet", schreibt der Bayern-Star in seinem Beitrag: "Es war im Jahr 2010, ich war erst ein paar Monate bei Borussia Dortmund. Um ehrlich zu sein: es war hart."

Lewandowski beherrschte die Sprache noch nicht, das Wetter war "grau und regnerisch" und das Training unter Klopp "sehr, sehr intensiv".

Wette beim BVB fruchtet

Der heutige Liverpool-Teammanager schlug schließlich eine Wette vor, erinnert sich der 32-Jährige: "Wenn ich zehn Tore in einer Trainingseinheit schieße, sollte ich 50 Euro bekommen. Wenn nicht, musste ich ihm 50 Euro geben."

In den ersten Wochen verlief die Wette für den Stürmer alles andere als erfreulich. "Ich musste fast immer zahlen. Er lachte nur. Aber nach ein paar Monaten änderte sich das, danach war ich derjenige, der das Geld einsammelte." Bis es Klopp zu viel wurde: "Eines Tages sagte er: 'Es reicht, ok! Du bist jetzt bereit.'"

In den folgenden Monaten kam Lewandowski immer öfter zu Einsätzen, meist jedoch von Bank und auf der eher ungeliebten Position hinter den Spitzen. "Ich muss mich bei Jürgen trotzdem für diese sechs Monate bedanken. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel wie man tiefer spielt und wie man hinter einem Stürmer agieren muss."

Gespräch mit Klopp als Wendepunkt

Nach einer deftigen Niederlage in der Folgesaison gegen Olympique Marseille in der Champions League und einem intensiven Gespräch mit Klopp kam dann der Wendepunkt für Lewandowski. "Drei Tage später erzielte ich einen Hattrick und lieferte eine Vorlage gegen Augsburg", so der Stürmer rückblickend.

"Damals dachte ich noch nicht darüber nach. Aber ich realisiere nun, dass mein Gespräch mit Jürgen damals so war, wie die Gespräche, die ich mit meinem Vater führen konnte. Das gab es für mich viele Jahre lange nicht. Ich konnte mit Jürgen über alles sprechen und ihm vertrauen", betonte Lewandowski, dessen Vater vier Jahre zuvor verstarb.