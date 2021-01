Szoboszlai ist Ungarns Sportler des Jahres

AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Schoss Ungarn zur EM-Endrunde: Dominik Szoboszlai

Ex-Salzburg-Legionär Dominik Szoboszlai räumt bei der Preisvergabe in seinem Heimatland Ungarn gleich doppelt ab.

Neuzugang Dominik Szoboszlai vom Bundesligisten RB Leipzig ist in Ungarn zum Sportler des Jahres gewählt worden. Der 20-Jährige räumte bei der Preisvergabe sogar doppelt ab: In der Kategorie Sportmoment des Jahres gewann sein Tor für Ungarn in der Nachspielzeit der EM-Qualifikation gegen Island.

Auf sein Debüt in Leipzig muss Szoboszlai derweil noch warten. Der Offensivspieler laboriert an Adduktorenproblemen und kann erst im Februar ins Mannschaftstraining einsteigen.

sid