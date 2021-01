LASK holt Stürmertalent aus Südamerika

LASK

LASK-Neuzugang Matías Succar

Der LASK gab am Dienstagnachmittag seinen ersten Neuzugang in diesem Winter bekannt. Der 21-jährige Peruaner Matías Succar kommt von Deportivo Municipal aus Lima zu den Linzern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Succar war in seiner Heimat Perú bereits seit drei Jahren Profi und erzielte 2020 elf Tore in 26 Einsätzen in der nationalen Meisterschaft. "Es war immer mein Traum, eines Tages in Europa zu spielen. Dieser Traum geht mit dem Transfer zum LASK nun in Erfüllung", ist der junge Mittelstürmer glücklich über den fixierten Wechsel.

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner beschrieb den Neuzugang mit folgenden Worten: "Matías bringt alle Tools mit, die einen torgefährlichen Mittelstürmer auszeichnen: Er hat eine starke Technik, einen guten Abschluss und bringt einiges an Tempo mit. Wir werden ihm - wie allen unseren Neuzugängen - eine wichtige Eingewöhnungsphase zugestehen, in der er unser Spielsystem erlernen kann."

