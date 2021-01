FC Ingolstadt untermauert Ambitionen

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Der FC Ingolstadt hat erneut gewonnen

Der FC Ingolstadt hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Fußball-Liga untermauert. Der ehemalige Bundesligist setzte sich in einem Nachholspiel beim FSV Zwickau mit 2:0 (1:0) durch und rückte als Tabellenzweiter bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Dynamo Dresden heran.

Dennis Eckert Ayensa (37.) und Fatih Kaya (60.) erzielten die Treffer der Gäste. Zwickau bleibt durch die Niederlage auf einem Abstiegsplatz.

Waldhof Mannheim verschaffte sich derweil etwas Luft im Tabellenkeller. Mannheim gewann in einem weiteren Nachholspiel beim VfB Lübeck mit 1:0 (1:0). Dominik Martinovic erzielte das entscheidende Tor (25.). Lübeck ist hinter Zwickau Drittletzter.