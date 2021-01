Austria-Kapitän Grünwald fällt länger aus

GEPA pictures/ Christian Ort

Alexander Grünwald ist vorerst zum Zuschauen gezwungen

Bittere Nachrichten für die Wiener Austria. Wie der Bundesligist in einer Mitteilung bekannt gibt, fällt Kapitän Alexander Grünwald für mehrere Wochen aus, nachdem er sich nach einem Zweikampf im Training am rechten Sprunggelenk verletzte.

Im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga, muss die Wiener Austria zum großen Teil auf ihren Kapitän Alexander Grünwald verzichten. Wie die "Veilchen" bekannt geben, hat sich der 31-Jährige bei einem Zweikampf im Training am rechten Sprunggelenk verletzt und sich eine schwere Zerrung am Außenband und Syndesmoseband zugezogen. Am Verteilerkreis geht man von einer vier- bis sechswöchigen Pause des Offensivspielers aus.

Kapitän Grünwald fällt mehrere Wochen aus https://t.co/vOqHmiD7iD pic.twitter.com/bbpuakYQRm — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 14. Januar 2021

Grünwald, der in dieser Saison in sechs von elf Spielen in der Startelf stand und noch ohne Torerfolg blieb, hatte noch Glück im Unglück und muss sich keiner Operation unterziehen. Beim Frühjahrsauftakt gegen die SV Ried hätte der Kapitän der Austria aufgrund einer Sperre ohnehin gefehlt, jetzt dürfte er auch für den Großteil des restlichen Grunddurchgangs ausfallen.

