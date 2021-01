Rückkehr zu Schalke? Huntelaar meldet sich zu Wort

Toon Dompeling via www.imago-images.de

Klaas-Jan Huntelaar könnte demnächst wieder für den FC Schalke auf Torejagd gehen

Das wäre ein absoluter Hammer: Einem Medienbericht zufolge verhandelt der FC Schalke 04 derzeit über eine Rückkehr von Ex-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar!

Das wollen "Bild" und "Sport Bild" erfahren haben. Der "kicker" bestätigte die Informationen. Demnach laufen mittlerweile Gespräche zwischen dem 37 Jahre alten Routinier, seinem aktuellen Arbeitgeber Ajax Amsterdam und den Königsblauen.

Jochen Schneider soll zu Wochenbeginn in den Niederlanden gewesen sein, der Aufsichtsrat sei über alle Entwicklungen informiert.

Laut "Sport 1" ist der Sportvorstand bereits im Dezember mit seiner Idee an das Gremium herangetreten. Außerdem soll der Stürmer schon Thema in der S04-Kabine gewesen sein.

Mittlerweile bestätigte Ajax-Coach Erik ten Hag das Interesse der Schalker. "Sie wissen, dass es in dieser Phase Gerüchte gibt. Ich weiß von dem Interesse, aber wohin das führen wird, weiß ich nicht. Schalke 04 ist in Schwierigkeiten und Klaas-Jan ist dort eine Ikone", sagte der 50-Jährige gegenüber "ESPN".

Ten Hag betonte allerdings auch: "Ich würde ihn wirklich gerne bei Ajax behalten."

Huntelaar meldet sich zu Wort

Auch Huntelaar selbst meldete sich zu Wort. "Schalke 04 hat sich bei Ajax nach mir erkundigt", sagte der Stürmer nach dem 3:1-Sieg von Ajax gegen Twente Enschede, bei dem er mit zwei Last-Minute-Treffern zum Matchwinner avancierte.

"Ich habe ihnen gesagt, dass ich darüber nachdenken werde und es mit Ajax bespreche", ergänzte Huntelaar und merkte an: "Ajax ist stabil, hier kann ich vielleicht eine Meisterschaft feiern. Schalke hat große Probleme, sie brauchen mich mehr." Der Routinier wolle aber zunächst einmal den Sieg genießen und "eine Nacht drüber schlafen".

Ajax verpflichtet Haller als Huntelaar-Konkurrenten

Huntelaar war zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen für die Knappen zum Einsatz gekommen. In dieser Zeit erzielte der Goalgetter beeindruckende 126 Treffer.

Bei Ajax sind seine Chancen zuletzt drastisch gesunken. Obwohl Huntelaar von ten Hag sehr geschätzt wird und bei den Fans Kultstatus genießt, dürfte für ihn am unlängst für 22,5 Millionen Euro verpflichteten Ex-Frankfurter Sébastien Haller kein Weg vorbeiführen.

Laut "Bild" und "Sport Bild" hat Huntelaar kürzlich schon Kontakt zu einem S04-Profi aufgenommen, um über eine mögliche Rückkehr nach Gelsenkirchen zu sprechen. Grundsätzlich sei er der Idee "nicht abgeneigt".

Bislang galt es als sicher, dass der langjährige Nationalspieler seine Laufbahn nach der Saison beendet. Erst Mitte Dezember hatte der Oranje-Star seinen Ruhestands-Plan verkündet. Ob ein neuerliches Engagement auf Schalke daran etwas ändern würde, ist unklar.

Dass Huntelaar das Toreschießen immer noch beherrscht, beweist seine Quote in der laufenden Eredivisie-Spielzeit: In 382 Einsatzminuten, verteilt auf zehn Partien, netzte der Angreifer fünf Mal und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Beim abstiegsgefährdeten FC Schalke könnte der "Hunter" den vakanten Posten im Sturmzentrum übernehmen. Er wäre nach Sead Kolasinac (ausgeliehen vom FC Arsenal) bereits der zweite Rückkehrer dieses Winters.