Abschied vom BVB? Neue Tendenz bei Dahoud

Mo Dahoud will wohl beim BVB bleiben

Bei Borussia Dortmund kommt Mahmoud Dahoud nicht richtig zum Zug. Prompt keimten Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied vom BVB auf. Nun gibt es offenbar eine Tendenz beim Mittelfeldspieler.

Laut den "Ruhr Nachrichten" arbeitet die Dahoud-Seite nicht an einem Wechsel im Winter. Demnach zeichnet sich eher ab, dass der 25-Jährige auch in der Rückrunde für den BVB aufläuft.

Dahoud kommt auch in seiner vierten Saison bei Borussia Dortmund noch nicht über den Status als Ergänzungsspieler hinaus. In der aktuellen Saison stand er wettbewerbsübergreifend erst acht Mal auf dem Platz. Ein Tor oder eine Vorlage konnte er noch nicht beisteuern. In den jüngsten sieben Partien durfte er sogar keine einzige Minute ran.

Zuletzt hatte sich Dahoud selbst zu seiner Zukunft geäußert. "Es ist nicht immer einfach, wenn man neu in einen Verein reinkommt. Es ist immer schwer, der Konkurrenzkampf hört hier nicht auf", gab der zweifache Nationalspieler im November gegenüber Vereinsmedien zu.

Dennoch denkt Dahoud keineswegs an einen vorzeitigen Abschied: "Ich könnte es mir auch nicht vorstellen irgendwo anders zu spielen. Ich fühle mich sehr wohl hier und mag es, mich durchzusetzen und diese Herausforderung anzunehmen."

Mehr Spielzeit durch Witsel-Verletzung?

Mahmoud Dahouds Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ist noch bis 2022 gültig. Im Sommer galt er Medienberichten zufolge als Abschiedskandidat, zumal sich durch die Ankunft von Youngster Jude Bellingham die Konkurrenzsituation beim Revierklub noch einmal verschärft hat.

Durch die schwere Verletzung von Axel Witsel könnte Dahoud nun aber wieder mehr Spielpraxis bekommen. Der Belgier hatte sich beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig am 15. Bundesliga-Spieltag einen Achillessehnenriss zugezogen. Für den Mittelfeldspieler ist die Saison damit bereits früh beendet.