Teilzeitkraft Mustafi bald in der Bundesliga?

Yannis Halas via www.imago-images.de

Shkodran Mustafi in der Europa League

Shkodran Mustafi spielt beim kriselnden FC Arsenal in dieser Saison eine sehr ambivalente Rolle. Während er in der englischen Premier League in 2020/2021 noch kein einziges Mal in der Startelf stand, ist er in der Europa League in fünf von sechs Spielen gesetzt gewesen und trug dort sogar schon die Kapitänsbinde der Gunners.

Aufgrund seiner Reservistenrolle in der Meisterschaft könnte nun aber dennoch ein Abschied aus London bevorstehen.

Der Vertrag des 28-Jährigen beim FC Arsenal läuft nach Saisonende aus, eine Verlängerung ist dem Vernehmen nach nicht mehr geplant. Laut einem Bericht des spanischen Portals "TodoFichajes" soll sich nun ein Team aus der Bundesliga mit einer sofortigen Mustafi-Verpflichtung beschäftigen.

Hertha BSC plane demnach, den Abwehrspieler nach Deutschland zu locken. Wie es in dem Bericht heißt, haben die Londoner bereits ein Angebot der Berliner auf dem Tisch liegen und könnten schon bald über einen Wechsel des 20-maligen Nationalspielers befinden.

Mustafi selbst soll von einem Transfer zur Hertha angetan sein und sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen können. Der gebürtige Bad Hersfelder hat in seiner Karriere noch kein einziges Bundesliga-Spiel absolviert.

Schon in A-Jugend-Jahren wechselte er vom Hamburger SV zum FC Everton, bei dem er auch sein Profi-Debüt feierte. Anschließend landete er über Stationen bei Sampdoria Genua und dem FC Valencia wieder in England bei den Gunners, für die er seit 2016 aufläuft.

Sollte der zuletzt formschwache Hauptstadtklub, der in der Bundesliga nur noch Tabellenzwölfter ist, eine Einigung mit den seit Monaten ebenfalls wechselhaften Londonern (Tabellenplatz 11 in der Premier League) erzielen, stünde einem Deal nichts mehr im Wege.

In der Premier League stand Mustafi in seiner Karriere bisher 102 Mal auf dem Rasen.