David Nemeth: Ein Youngster im Aufwind

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

David Nemeth ist bei Sturm Graz zu einer wichtigen Stütze geworden

Mit nur fünf Gegentoren aus den ersten elf Bundesligaspielen stellt der SK Sturm Graz die beste Defensive der Liga, daran ist auch Abwehrtalent David Nemeth beteiligt, der seit seinem Leihwechsel von Mainz 05 zur einer wahren Stütze bei den "Blackies" geworden ist.

Für David Nemeth war das Jahr 2020 ein turbulentes. Zum einen mauserte er sich im Frühjahr mit 19 Jahren zum Stammspieler beim SV Mattersburg, ehe nach dem turbulenten Aus des burgenländischen Profiklubs der nächste Schritt nach Deutschland zu Mainz 05 folgte. Nach zwei Einsätzen für die Zweitgarnitur des deutschen Bundesligisten folgte der Leihwechsel zu Sturm Graz, wo er seitdem in sieben der elf Bundesligaspiele in der Startelf stand und sogar einen Treffer beisteuern konnte.

"Hoffe, dass es im Frühjahr so weitergeht"

Auch David Nemeth selbst blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, wie er im Interview mit der "Krone" darlegt: "Es ist seit dem Sommer viel passiert. Erst das Mattersburg-Aus, dann der Wechsel zu Mainz. Nun habe ich bei Sturm einen tollen Herbst erlebt und hoffe, dass es im Frühjahr so weitergeht."

Bei Sturm bildet der 19-Jährige meist das Dreierkettengespann mit den ebenfalls neu nach Graz gekommenen Jon Stanković und Gregory Wüthrich und hat mit ihnen die Defensive der Grazer zu einer fast uneinnehmbaren Festung gemacht. Seit Oktober brachte es David Nemeth auf bisher 720 Spielminuten für die Truppe von Christian Ilzer.

Auch Sportdirektor Andreas Schicker ist von seinem Youngster begeistert: "David ist trotz seines jungen Alters sehr klar im Kopf und besitzt ein gutes Spielverständnis. Schon im Frühjahr ist uns ja David bei Mattersburg aufgefallen. Er wollte im Sommer den Schritt nach Deutschland machen, aber wir haben ihn immer am Radar gehabt."

Schicker kündigt Gespräch mit Mainz an

Dabei kam die Leihe im Herbst erst dadurch zustande, da sich Sturm-Eigengewächs Niklas Geyrhofer verletzt hatte und länger ausfiel. Daher musste der Wechsel damals schnell gehen, mit den Mainz-Verantwortlichen um den damaligen Manager Rouven Schröder hat man allerdings keine Kaufoption vereinbart. Mit der neuen sportlichen Führung der Mainzer will man deswegen aber bald in Kontakt treten, wie Andreas Schicker verrät: "Seit ein paar Wochen gibt es in Mainz mit Christian Heidel und Martin Schmidt aber eine neue Führung. Mit ihnen haben wir noch keinen Kontakt gehabt. Das wollen wir aber schon demnächst ändern."

David Nemeth selbst blickt seiner Zukunft relativ gelassen entgegen und konzentriert sich nur auf seine Aufgabe bei seinem aktuellen Klub: "Ich will bei Sturm weiter Gas geben und mich für das U21-Nationalteam empfehlen."

